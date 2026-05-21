El encendido de la Feria de Mayo de Cáceres se adelanta al martes: más actividades, refuerzo de autobuses y un nuevo acceso al ferial

Cáceres entra esta semana en ambiente de feria. San Fernando arrancará este viernes 22 de mayo con la preferia y se prolongará hasta el domingo 31 con una amplia programación repartida por distintos puntos de la ciudad. El recinto ferial volverá a ser el gran punto de encuentro a partir del encendido oficial, pero la actividad irá más allá de ese espacio, con propuestas deportivas, infantiles, musicales, taurinas y culturales, además de actividades en barrios y pedanías, la feria agroalimentaria en Cánovas y medidas especiales de movilidad e inclusión durante los días centrales.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha presentado este jueves el programa acompañada por los responsables municipales de varias áreas implicadas en la organización de la cita: Pedro Muriel, de Servicios Públicos; Jacobi Ceballos, de Participación Ciudadana; Jorge Suárez, de Cultura; y Víctor Bazo, de Infraestructuras. La edil cacereña ha destacado que las fiestas locales "vuelven a demostrar la capacidad que tiene Cáceres para ofrecer una programación amplia, variada y pensada para todos los públicos", en una edición que el ayuntamiento plantea como "más inclusiva y más segura".

Preferia en marcha

La cita comenzará este viernes con una jornada pensada especialmente para los más pequeños, ya que el recinto ferial celebrará el Día de la Infancia con descuentos en las atracciones. La jornada coincidirá además con el arranque del LXXXI Concurso Nacional de Saltos de Cáceres, en el recinto hípico, y del Campeonato de España de Golf de 3ª Categoría Masculino, en Norba Golf.

El fin de semana mantendrá la actividad en distintos puntos de la ciudad. El sábado 23 de mayo se celebrará el XX Concurso de Albañilería Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la avenida de España, junto a un festival folclórico en el arco de la Estrella organizado por el Grupo Trébol. El domingo 24 será el turno de propuestas de carácter familiar y deportivo, entre ellas la Eco Fiesta de la Bicicleta, la Copa del Rey de Fútbol Sala y el Torneo Nacional de Esgrima.

La feria llegará también a los barrios y pedanías a través del programa Mini Ferias, previsto los días 25 y 27 de mayo en Mejostilla, Llopis, Valdesalor y El Junquillo, donde se han organizado juegos y actividades infantiles.

Encendido y nuevos accesos

El encendido oficial del recinto ferial marcará el inicio de los días centrales de San Fernando. Será el martes 26 de mayo, a las 22.30 horas, en una jornada que coincidirá con el segundo Día de la Infancia, también con descuentos en las atracciones. Carrasco ha recordado que este acto es el momento "que más personas concentra en un corto periodo de tiempo", por lo que ha insistido en la conveniencia de utilizar el transporte público para llegar al ferial.

La movilidad será, de hecho, una de las claves de esta edición. A los accesos habituales desde las glorietas del Ferial y de Ceres Golf se añadirá una nueva conexión desde Casa Plata, a través de la calle Trashumancia y la calle La Calzada, atravesando la zona de las obras de la ronda Sureste. La medida busca, según la concejala, "ofrecer más alternativas de acceso, descongestionar el tráfico y facilitar la llegada al recinto ferial desde distintos puntos de la ciudad".

Refuerzo de autobuses

Asimismo, el ayuntamiento reforzará el transporte urbano desde la preferia para facilitar los desplazamientos al recinto ferial. El viernes 22 de mayo habrá un autobús articulado especial entre las 18.00 y las 02.00 horas, mientras que el sábado 23 funcionará otro servicio entre las 19.00 y las 04.00 horas.

El dispositivo se ampliará durante los días centrales de la feria. El martes 26 se incorporarán dos autobuses especiales, con inicio de servicio a las 17.00 y a las 19.30 horas; el miércoles 27 habrá tres refuerzos desde las 17.00, las 19.30 y las 20.30 horas; y el jueves 28 se aumentarán las frecuencias con salidas desde las 17.00, 18.00, 20.00 y 23.30 horas.

El mayor refuerzo se concentrará el viernes 29 y el sábado 30, con servicios especiales desde las 8.00 horas y nuevos apoyos a las 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 y 23.30 horas. El domingo 31, jornada de cierre, habrá autobuses especiales desde las 8.00, 16.00 y 17.00 horas.

Música, toros y actividades familiares

La música volverá a ocupar un lugar destacado. El jueves 28 actuarán Nueva Línea, junto a los DJs Paco Pill y Brisa, en el recinto hípico, mientras que el sábado 30 será el turno de Antonio José, acompañado por DJ Cherry Coke.

El programa festivo incluirá también festejos taurinos en la plaza de toros Era de los Mártires los días 28, 29 y 31 de mayo. Para el público infantil se mantienen propuestas tradicionales como Peneque, los días 29 y 30, y Maese Villarejo, el 31 de mayo, en el paseo de Cánovas.

Cánovas volverá a ser además uno de los espacios de referencia de la feria con la instalación de la Feria Agroalimentaria y de Artesanía, que permanecerá abierta del 26 al 31 de mayo como una de las citas complementarias de San Fernando.

Feria inclusiva y Punto Violeta

La feria volverá a incorporar medidas de inclusión entre el 26 y el 31 de mayo. Durante esos días, las atracciones funcionarán sin música de 19.00 a 21.00 horas, una franja pensada para facilitar el disfrute del recinto a personas con sensibilidad auditiva u otras necesidades.

También se reforzará la prevención en el recinto ferial con el reparto, por segundo año consecutivo, de pulseras centinela para detectar sustancias en bebidas. Serán gratuitas y podrán recogerse del 28 al 30 de mayo en el Punto Violeta instalado en el acceso al ferial. Este año se incrementará el número disponible, que pasará de 1.000 a 1.500 pulseras.

Las personas mayores contarán asimismo con actividades propias dentro de las fiestas. El ciclo de coros de mayores se celebrará los días 25, 27 y 28 de mayo en distintas residencias de la ciudad.

Medio millón de luces

El recinto ferial contará este año con más de 500.000 puntos de luz led, repartidos en 60 arcos festivos y dos pórticos de grandes dimensiones. La iluminación ornamental volverá a ser uno de los elementos más visibles de unas fiestas que, según ha señalado Carrasco, han sido preparadas "con mucha ilusión" y con una programación pensada para "llenar de vida y ambiente la ciudad".

La concejala ha animado "a todos los cacereños y cacereñas, y también a quienes nos visiten esos días, a participar y disfrutar" de unas Ferias de San Fernando que extenderán su actividad durante diez días y que volverán a convertir el recinto ferial, el paseo de Cánovas, los barrios y distintos espacios deportivos y culturales en escenarios de la fiesta.