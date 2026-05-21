Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Agenda cultural

Cáceres pone el foco en sus ríos: expertos alertan sobre la importancia de proteger las reservas naturales fluviales

El evento reunirá a expertos como Joaquín Araújo y Estefanía Cherenguini para debatir sobre el valor ecológico y la tranquilidad que ofrecen estos espacios naturales

Estefanía, Joaquín y Raúl, ponentes que estarán presentes en el coloquio.

Estefanía, Joaquín y Raúl, ponentes que estarán presentes en el coloquio. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La Biblioteca Pública del Estado de Cáceres acogerá hoy, a las 19.00 horas, una conferencia divulgativa centrada en las Reservas Naturales Fluviales de la cuenca del Tajo, unos espacios considerados auténticos refugios de agua viva y de gran valor ecológico.

El valor ecológico de las reservas fluviales

La cita tendrá lugar en el Salón de Actos de la biblioteca y reunirá a especialistas en conservación ambiental, gestión de riberas y divulgación científica para reflexionar sobre la importancia de proteger estos ecosistemas acuáticos y su biodiversidad. Las reservas naturales fluviales conservan algunos de los ríos mejor preservados de la cuenca del Tajo, con bosques de ribera de alto valor ambiental y hábitats que albergan especies únicas. Además de su riqueza natural, estos espacios representan lugares de tranquilidad y bienestar en un contexto marcado por el ritmo acelerado de la vida actual.

Noticias relacionadas y más

Cartel oficial del evento en Cáceres.

Cartel oficial del evento en Cáceres. / Cedida

Expertos en conservación y divulgación ambiental

La jornada contará con la participación del naturalista, escritor y miembro de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, Joaquín Araújo, la ingeniera de Telecomunicaciones y jefa de servicio de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Estefanía Cherenguini, y el biólogo y director de la Fundación Tormes-EB, Raúl de Tapia, distinguido con el Premio Nacional de Medio Ambiente. Los organizadores destacan que conocer y conservar estos entornos resulta fundamental para garantizar la calidad de las aguas y reforzar la conexión de la ciudadanía con la naturaleza. El encuentro se presenta así como una oportunidad para descubrir el valor ambiental y educativo de los ríos y abrir una reflexión colectiva sobre su futuro y protección.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
  2. Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
  3. Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres
  4. Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
  5. Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
  6. La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados
  7. José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
  8. La fórmula del éxito de ‘Las Pekeprecios’: precios bajos, directos y una comunidad fiel en Cáceres

“Es una de las más graves en España”: el Colegio de Dentistas celebra la condena a un falso odontólogo en Cáceres

“Es una de las más graves en España”: el Colegio de Dentistas celebra la condena a un falso odontólogo en Cáceres

Cáceres pone el foco en sus ríos: expertos alertan sobre la importancia de proteger las reservas naturales fluviales

Cáceres pone el foco en sus ríos: expertos alertan sobre la importancia de proteger las reservas naturales fluviales

Planes culturales en Cáceres: cine premiado, naturaleza y homenaje a la memoria democrática

Planes culturales en Cáceres: cine premiado, naturaleza y homenaje a la memoria democrática

Ito, Salva Ballesta, Manolo o Quique Estebaranz: Cáceres reunirá a leyendas del fútbol español para impulsar la lucha contra la ELA

Ito, Salva Ballesta, Manolo o Quique Estebaranz: Cáceres reunirá a leyendas del fútbol español para impulsar la lucha contra la ELA

De Montánchez (Cáceres) a La 2: la trotamundos que ha ganado casi 7.000 euros en "Cifras y Letras"

De Montánchez (Cáceres) a La 2: la trotamundos que ha ganado casi 7.000 euros en "Cifras y Letras"

El IES Javier García Téllez de Cáceres reivindica las Humanidades y Ciencias Sociales con unas jornadas especiales

El IES Javier García Téllez de Cáceres reivindica las Humanidades y Ciencias Sociales con unas jornadas especiales

La Asociación Contra el Cáncer de Cáceres alerta sobre el auge de vapeadores y cachimbas entre los jóvenes

La Asociación Contra el Cáncer de Cáceres alerta sobre el auge de vapeadores y cachimbas entre los jóvenes

Espinosa de los Monteros lanza Atenea en Cáceres: "El problema de las pensiones se ve como un tsunami que se acerca lento"

Espinosa de los Monteros lanza Atenea en Cáceres: "El problema de las pensiones se ve como un tsunami que se acerca lento"
Tracking Pixel Contents