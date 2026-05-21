Agenda cultural
Cáceres pone el foco en sus ríos: expertos alertan sobre la importancia de proteger las reservas naturales fluviales
El evento reunirá a expertos como Joaquín Araújo y Estefanía Cherenguini para debatir sobre el valor ecológico y la tranquilidad que ofrecen estos espacios naturales
La Biblioteca Pública del Estado de Cáceres acogerá hoy, a las 19.00 horas, una conferencia divulgativa centrada en las Reservas Naturales Fluviales de la cuenca del Tajo, unos espacios considerados auténticos refugios de agua viva y de gran valor ecológico.
El valor ecológico de las reservas fluviales
La cita tendrá lugar en el Salón de Actos de la biblioteca y reunirá a especialistas en conservación ambiental, gestión de riberas y divulgación científica para reflexionar sobre la importancia de proteger estos ecosistemas acuáticos y su biodiversidad. Las reservas naturales fluviales conservan algunos de los ríos mejor preservados de la cuenca del Tajo, con bosques de ribera de alto valor ambiental y hábitats que albergan especies únicas. Además de su riqueza natural, estos espacios representan lugares de tranquilidad y bienestar en un contexto marcado por el ritmo acelerado de la vida actual.
Expertos en conservación y divulgación ambiental
La jornada contará con la participación del naturalista, escritor y miembro de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, Joaquín Araújo, la ingeniera de Telecomunicaciones y jefa de servicio de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Estefanía Cherenguini, y el biólogo y director de la Fundación Tormes-EB, Raúl de Tapia, distinguido con el Premio Nacional de Medio Ambiente. Los organizadores destacan que conocer y conservar estos entornos resulta fundamental para garantizar la calidad de las aguas y reforzar la conexión de la ciudadanía con la naturaleza. El encuentro se presenta así como una oportunidad para descubrir el valor ambiental y educativo de los ríos y abrir una reflexión colectiva sobre su futuro y protección.
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