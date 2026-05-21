El conductor del camión que quedó atrapado en Cáceres dio positivo en alcohol con una alta tasa

El conductor del camión de grandes dimensiones que este miércoles quedó atrapado en pleno centro de Cáceres dio positivo en alcohol con una alta tasa que podría constituir un delito, según confirmó el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel. El vehículo permaneció bloqueado durante horas frente al Gran Teatro y no pudo ser retirado hasta la madrugada mediante una compleja operación coordinada por la Policía Local.

El tráiler quedó encajado en la confluencia de las calles Clavellina, San Antón, San Pedro y Parras, en una de las imágenes más llamativas que dejó la jornada en el centro de la ciudad. El vehículo, de cerca de 20 metros de longitud, terminó atrapado tras acceder a varias calles peatonales y realizar una maniobra imposible en una zona especialmente estrecha, pretendiendo girar de Clavellina a San Antón, sin ángulo.

Galería | Un camión se queda atascado en pleno centro de Cáceres / E.P.

La Policía Local tomó declaración al conductor nada más llegar al lugar y abrió un atestado para investigar tanto las circunstancias del recorrido realizado por el camión como los posibles daños ocasionados durante el trayecto.

Según detalló el concejal, los agentes están revisando afecciones en mobiliario urbano, arboleda, vehículos estacionados y otras infraestructuras por las calles por las que circuló el tráiler antes de quedar completamente bloqueado en Clavellina.

Retirado de madrugada

La retirada del vehículo no pudo realizarse hasta entrada la madrugada. Para ello, un conductor especializado de la propia empresa de transportes tuvo que desplazarse desde Madrid y ejecutar una maniobra especialmente complicada bajo supervisión policial.

"El vehículo salió haciendo las maniobras oportunas en dirección prohibida por la calle San Antón, controlado todo por la Policía Local", explicó Muriel.

La investigación apunta a que el conductor accedió al centro urbano desde la calle Colón aprovechando los cambios provisionales de tráfico por las obras de Camino Llano. Desde allí habría continuado hasta Clavellina, una calle peatonal cuyo acceso está restringido salvo para servicios y vehículos autorizados vinculados a obras.

Confluencia entre las calles Clavellina, San Antón y San Pedro, esta mañana. / E.P

Muriel relacionó directamente el incidente con el estado del conductor. "Las condiciones del conductor no eran las que le propiciarían una buena conducción", afirmó. "La tasa de alcohol significativa hacía que haya llegado hasta ese punto sin realmente saber por dónde iba".

Pese a lo aparatoso de la escena, el tráfico no tuvo que ser cortado completamente, ya que los vehículos podían seguir circulando hacia la calle Parras mientras se organizaba el operativo para retirar el camión.