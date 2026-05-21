Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "El prestigio de saber callar"

En España ya casi nadie calla. Todo el mundo opina: el político antes de pensar, el tertuliano antes de escuchar y el ciudadano antes de terminar de leer el titular. Vivimos rodeados de frases urgentes e indignaciones instantáneas.

Cáceres, por fortuna, todavía sabe callar. Callan sus plazas de noche, sus torres, sus escudos y sus viejas fachadas. Calla también esa memoria antigua que no necesita pancarta para seguir ahí. Ese silencio es educación histórica.

Por eso molesta que alguien venga desde fuera a explicarnos cómo debemos recordar. Primero fue un senador de Compromís, Carles Mulet, quien, pudiendo haberse interesado por algo tan extravagante como que Extremadura tuviera un tren digno del siglo XXI, decidió hacerlo por la Cruz de los Caídos. Valencia, al parecer, se le había quedado pequeña para ordenar memorias ajenas.

Ahora le ha tocado el turno al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática; justo cuando Extremadura se disponía a ser gobernada por fuerzas políticas distintas a las del Gobierno central, ha descubierto una urgencia memorialísticahasta ahora admirablemente dormida y ha decidido que la cruz sea retirada del espacio público. El ruido exterior encontró por fin membrete oficial.

La cuestión ya no está únicamente en la Cruz. Está en la pretensión de decirle a Cáceres, desde lejos, qué debe recordar, qué debe retirar y hasta qué parte de su paisaje merece seguir existiendo.

Cáceres no necesita tutores de memoria. Tiene bastante historia encima para saber que el pasado rara vez cabe en una orden administrativa. Ha visto imperios, guerras, pleitos, procesiones, alcaldes, ministros y visitantes de paso. Todos hacen ruido, y finalmentela piedra permanece.

A este paso, cualquier día alguien, quizá al otro lado del Atlántico, descubrirá que parte de la Ciudad Monumental se levantó con fortunas indianas y propondrá revisar palacios, escudos y torres, hasta decidir qué merece seguir en pie y qué debe pedir perdón antes de ser demolido. La caricatura parece excesiva, pero conviene no fiarse: vivimos tiempos en los que la hipérbole acaba tramitándose por registro.

Una ciudad no es una aplicación. Cáceres no se actualiza desde el ordenador de un subsecretario. Se pisa, se escucha y se comprende después de muchos años de vivirla.

La cruz puede discutirse. Todo símbolo público admite debate, contexto y revisión. Lo insoportable es la pedagogía a distancia, esa superioridad burocrática con aire de salvación.

Cáceres conserva todavía cierta elegancia silenciosa. Y a nadie se le escapa que ese silencio incomoda a quienes sólo saben gobernar con altavoz.