Espinosa de los Monteros lanza Atenea en Cáceres: "El problema de las pensiones se ve como un tsunami que se acerca lento"

Iván Espinosa de los Monteros ha regresado este miércoles a Cáceres para presentar Atenea, el centro de pensamiento con el que pretende abrir un espacio de debate sobre los grandes retos de España. El acto, celebrado en el Hotel Extremadura, ha registrado una gran afluencia de público hasta el punto de que, antes del inicio, ya se estaban pidiendo más sillas para atender a los asistentes.

El expolítico ha asegurado que Cáceres es una ciudad a la que ha venido "mucho" en los últimos años, tanto en la campaña de presentación de su libro como fuera de ella, y ha recordado su reciente visita para presentar su libro España tiene solución. "Cáceres me trata bien siempre", ha afirmado.

Mirar más allá de la actualidad

Espinosa de los Monteros ha definido Atenea como "un centro de pensamiento" que quiere contribuir al debate público con ideas que, según ha defendido, no suelen estar en la primera línea de la actualidad política. A su juicio, los asuntos de fondo quedan muchas veces desplazados por las noticias inmediatas.

Galería | Espinosa de los Monteros, en Cáceres /

"Las cosas importantes, las cosas que tienen que ver con el futuro a 10, 15 o 20 años, rara vez se debaten y se les da la importancia necesaria", ha señalado. Entre esos asuntos ha citado la inversión en infraestructuras, la reforma del tamaño del Estado, la incorporación de la tecnología, la energía, el agua, el mercado laboral, la fiscalidad, la vivienda y las pensiones.

El dirigente ha explicado que Atenea está elaborando informes sectoriales con expertos y técnicos no necesariamente vinculados a partidos. Según ha detallado, el primero se ha centrado en la recuperación del Estado de Derecho; el segundo, en la identidad de España y su papel en el mundo; el tercero, en las pensiones; y el último, en la vivienda.

Pensiones, vivienda y agua

Espinosa de los Monteros ha puesto especial énfasis en el sistema de pensiones, que ha descrito como "un tsunami que se acerca. En su opinión, se trata de un problema que no se resolverá de un día para otro, pero que debe abordarse cuanto antes para evitar consecuencias económicas futuras.

También ha situado la vivienda como una de las grandes preocupaciones del país, especialmente para los jóvenes. Ha defendido que, con medidas adecuadas, en un plazo de "tres, cuatro o cinco años" podría mejorarse el acceso a una vivienda "razonable" y a un precio "asequible" en ciudades como Madrid, Valencia o Cáceres.

Otro de los asuntos en los que ha insistido ha sido el agua. El presidente de Atenea ha recuperado la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional y ha lamentado que España lleve más de dos décadas sin afrontar, a su juicio, ese debate de manera estructural.

"España tiene solución"

Preguntado por si su diagnóstico resulta demasiado pesimista para los jóvenes, Espinosa de los Monteros lo ha rechazado. Ha recordado que su libro se titula España tiene solución y ha insistido en que su intención no es dibujar un futuro negro, sino señalar problemas para empezar a resolverlos.

"Lo que estamos haciendo es señalar los problemas que tenemos para concienciar a la gente de que tenemos que empezar a tomar acción", ha afirmado. En esa línea, ha defendido que España debe dejar de discutir solo las consecuencias de los problemas y empezar a hablar de las reformas necesarias.

El acto de Cáceres forma parte de la gira de presentación de Atenea por distintas ciudades. Espinosa de los Monteros ha asegurado que hay una parte de la sociedad que quiere explicaciones más profundas. "La gente tiene ganas de que se le trate como adulto", ha concluido.