Ito, Salva Ballesta, Manolo o Quique Estebaranz: Cáceres reunirá a leyendas del fútbol español para impulsar la lucha contra la ELA

Cáceres volverá a mirar al estadio Príncipe Felipe el próximo 20 de junio, pero esta vez el marcador será lo de menos. La ciudad acogerá un partido solidario de Leyendas España a favor de la ELA, una cita que enfrentará al Equipo ELA y a la Selección de Leyendas España con el objetivo de recaudar fondos, dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica y apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad.

La iniciativa, impulsada junto a ELA Extremadura, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial, el CP Cacereño y la Fundación Eurocaja Rural. La Junta ha confirmado además una aportación de 15.000 euros destinada a colaborar en la organización y difusión de este encuentro solidario.

Una cita con exjugadores reconocidos

El partido reunirá en Cáceres a reconocidos exfutbolistas del fútbol español, entre ellos Salva Ballesta, Ito, Manolo Sánchez Delgado, Juanito o Quique Estebaranz, según ha detallado la Junta de Extremadura. La cita servirá también como homenaje a Juan Carlos Unzué, exguardameta y exentrenador que se ha convertido en uno de los grandes referentes nacionales en la visibilización de la ELA.

Como gesto simbólico, los jugadores del Equipo ELA lucirán el dorsal 25 en apoyo a Unzué y a todas las personas que conviven con esta enfermedad. Rubén Checa, en representación de ELA Extremadura, ha recordado una frase del propio Unzué al comunicar su diagnóstico: "firmo por un equipo muy humilde pero muy competitivo, el de los enfermos de ELA".

El deporte como herramienta social

El coordinador de Infraestructuras Deportivas de la Junta, Jaime Jabato, ha destacado que "el deporte no solo representa competición, sino también valores, compromiso y capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan". Jabato ha subrayado el respaldo del Ejecutivo regional a una iniciativa que utiliza el fútbol como herramienta de solidaridad, sensibilización y transformación social.

También ha incidido en que el evento llega en un momento especial para Cáceres, que ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte 2026, y ha puesto en valor la colaboración entre instituciones, entidades deportivas y sociedad civil para impulsar proyectos capaces de generar conciencia y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas.

El concejal Emilio Borrega ha señalado que para Cáceres es "un orgullo" acoger un evento de estas características, en el que el deporte "vuelve a demostrar que es mucho más que una competición: es también solidaridad, compromiso y apoyo a quienes más lo necesitan". Además, ha agradecido de manera especial al CP Cacereño su disposición para abrir las puertas del Príncipe Felipe a una causa solidaria.

Fondos para las personas afectadas

El objetivo principal del encuentro será recaudar fondos para las personas afectadas por ELA y apoyar la futura creación en Cáceres de la primera residencia de España con una planta específica destinada a pacientes de esta enfermedad.

El diputado de Deportes, Pablo Miguel López, ha defendido que el fútbol tiene "una capacidad única para unir personas, crear emociones y movilizar conciencias". En esa misma línea, Manolo Sánchez ha señalado que desde Leyendas España quieren "ponerse de nuevo las botas por la ELA". "Nosotros dimos todo dentro del campo y queremos hacerlo ahora fuera por una buena causa", ha afirmado.

La gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés, ha llamado a que "Cáceres se tiña de verde" y ha destacado que cada acto de apoyo ayuda a que los enfermos y sus familias sientan que no están solos. Por su parte, el presidente del CP Cacereño, Carlos Ordóñez, ha hecho un llamamiento a los cacereños y extremeños para que respalden una causa "tan dura" y llenen las gradas del Príncipe Felipe.

Borrega ha cerrado la presentación con una invitación directa a la ciudadanía: "Quiero invitar a todos los aficionados y aficionadas al fútbol, y a toda la ciudadanía cacereña, a llenar las gradas el próximo 20 de junio". El reto será que Cáceres vuelva a responder como en las grandes ocasiones, esta vez con el fútbol al servicio de una causa que necesita apoyo, visibilidad y recursos.