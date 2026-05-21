“Es una de las más graves en España”: el Colegio de Dentistas celebra la condena a un falso odontólogo en Cáceres

El Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura ha valorado de forma “muy positiva” la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, que confirma la condena contra un hombre que ejerció como odontólogo sin titulación ni colegiación en una clínica de Navalmoral de la Mata.

El tribunal le considera responsable de intrusismo profesional, cinco delitos de estafa y un delito de lesiones imprudentes, por haber realizado durante años diagnósticos, extracciones, implantes y otros tratamientos odontológicos sin la habilitación legal correspondiente, engañando a los pacientes sobre su cualificación profesional.

Condena

Tras el recurso de apelación, la condena queda fijada en dos años de prisión, además de una multa de 60 días con cuota diaria de seis euros, una inhabilitación para el ejercicio de la odontología y la prótesis dental durante cuatro meses y el pago de una responsabilidad civil superior a 40.000 euros, más intereses.

El Colegio de Dentistas de Extremadura, que ha ejercido la acusación particular desde el inicio del procedimiento, ha destacado la relevancia del fallo y lo ha calificado como una de las resoluciones más severas dictadas en España en materia de intrusismo odontológico.

Intrusismo

La presidenta del Colegio, María Paz Moro, ha subrayado que el caso va más allá de un conflicto profesional. “Esta resolución es muy importante porque deja claro que el intrusismo en Odontología no es una cuestión menor. Hablamos de personas que realizan actos sanitarios sin estar habilitadas, poniendo en riesgo la salud de los pacientes”, ha señalado.

Moro ha insistido además en la labor desarrollada por la institución en este procedimiento, en el que ha estado personada como acusación particular junto a la dirección letrada del despacho Corvillo Abogados. “Nuestra obligación es proteger a los pacientes y defender el correcto ejercicio de la Odontología frente a quienes actúan sin titulación ni colegiación”, ha añadido.

El Colegio recuerda que la Odontología es una profesión sanitaria regulada y que solo pueden realizar estos actos clínicos los profesionales debidamente titulados y colegiados, por lo que ha llamado a la ciudadanía a verificar siempre la habilitación de quien les atiende.

La sentencia, que no es firme, aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.