“Nos están hundiendo”: los vendedores del mercadillo de Cáceres denuncian multas a su clientela

Las quejas vuelven a instalarse en el mercado franco de Cáceres, en Vegas del Mocho. La Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (ACAEx) ha denunciado públicamente que "numerosos clientes" están siendo multados por estacionar en calles próximas al mercadillo ambulante que, según asegura el colectivo, llevaban años utilizándose con el visto bueno del Ayuntamiento de Cáceres.

Aseguran que las ventas han caído cerca de un 30% durante el último año ACAEx

Caída de ventas

El presidente de ACAEx, Julián Cruz, sostiene que la situación está generando un "profundo malestar" entre vendedores y compradores en uno de los momentos más delicados para el comercio ambulante. “Nos están hundiendo”, lamenta Cruz, quien asegura que las ventas han caído cerca de un 30% durante el último año debido al descenso del consumo, las olas de calor y los episodios de lluvias intensas durante el pasado invierno.

La polémica se centra en varias calles anexas al mercadillo, especialmente las situadas en la parte trasera del outlet de El Corte Inglés, donde durante los últimos años los clientes aparcan con normalidad. Según ACAEx, ese uso fue autorizado tras una reunión mantenida con responsables municipales y con el actual concejal de Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

“El propio concejal salió en prensa diciendo que aceptaba nuestra petición para que se pudiera aparcar en esas calles y facilitar el acceso al mercadillo”, afirma Cruz a el Periódico Extremadura. El dirigente asegura que aquella medida se adoptó para favorecer la llegada de personas mayores, clientes con movilidad reducida y vecinos procedentes de otras localidades que acuden semanalmente al mercado ambulante.

Sin embargo, en las últimas semanas la situación habría cambiado radicalmente. Según denuncia la asociación, agentes de la Policía Local han comenzado a sancionar vehículos estacionados en esas zonas de forma reiterada. “No ha sido una vez aislada. Ha pasado hace dos semanas y ha vuelto a ocurrir este miércoles”, explica el presidente de ACAEx.

"Cuando a alguien le multan por venir a comprar, nos duele igual que si le robaran la cartera" ACAEx

Respuesta municipal

El malestar del colectivo se dirige especialmente hacia el concejal de Comercio, a quien reprochan falta de respuesta ante las quejas trasladadas por los vendedores. “Le he escrito y no contesta. No sabemos qué ha cambiado ni por qué ahora se multa a gente que lleva años aparcando ahí”, critica Cruz.

No obstante, desde el Gobierno local aclaran que la Policía Local sólo multa en calles prohibidas.

Desde la asociación consideran que la situación perjudica directamente a la clientela y termina repercutiendo en la actividad económica del mercadillo. “Hay personas mayores, gente enferma y vecinos de pueblos que vienen expresamente a comprar. Si vienen y se encuentran una multa, no vuelven”, lamenta.

ACAEx insiste además en que en la zona no existe una señalización específica que advierta de una prohibición reciente y recuerda que, tras la reorganización del mercadillo durante la pandemia, esas calles quedaron liberadas precisamente para mejorar la accesibilidad y descongestionar el recinto principal.

“Nosotros luchamos por nuestros clientes porque son quienes mantienen vivo el mercadillo. Cuando a alguien le multan por venir a comprar, nos duele igual que si le robaran la cartera”, asegura Cruz.