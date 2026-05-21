El IES Javier García Téllez de Cáceres reivindica las Humanidades y Ciencias Sociales con unas jornadas especiales

El IES Javier García Téllez celebrará los próximos 25 y 26 de mayo unas jornadas dedicadas a reivindicar el valor de las Humanidades y las Ciencias Sociales en un momento en el que, según defienden desde el centro, este tipo de enseñanzas atraviesan una pérdida progresiva de peso frente a otras modalidades educativas.

Bajo el nombre de 'Jornadas para la defensa y promoción de las Humanidades y las Ciencias Sociales', el instituto cacereño ha organizado durante dos días un amplio programa de charlas, talleres, encuentros y actividades dirigidas principalmente al alumnado de tercero y cuarto de ESO, especialmente a aquellos estudiantes que el próximo curso deberán decidir qué modalidad de Bachillerato quieren cursar.

"Creemos que es un problema generalizado", explica Felicísimo García, profesor de Geografía e Historia del centro y uno de los impulsores de la iniciativa. "Hemos organizado una serie de actividades y talleres y pensamos que cuanta más difusión tenga lo que vamos a hacer aquí, mejor".

Las jornadas, que se celebran por primera vez en el centro, nacen con vocación de continuidad. "La idea es repetirlas en próximos cursos y seguir trabajando en este camino", señala el docente.

El programa reunirá a profesionales de distintos ámbitos relacionados con las Humanidades y las Ciencias Sociales para mostrar al alumnado las posibilidades académicas y laborales vinculadas a estas disciplinas. Entre los participantes habrá periodistas, historiadores, divulgadores culturales, expertos en geografía, teatro y museos.

Programación

El lunes 25 arrancará con un acto de presentación en el salón de actos del instituto, seguido de la charla 'Periodismo: algo más que comunicar', que contará con la participación de los periodistas Cristina Núñez, Vicente Terroso y Sandra Moreno. Paralelamente, se desarrollará el taller 'Tus palabras te delatan', centrado en comunicación y lenguaje.

La jornada continuará con el taller 'Viaje en el tiempo' y con la conferencia 'Si las piedras hablaran', antes de cerrar la mañana con una videoconferencia titulada 'Viviendo las Humanidades', protagonizada por Miguel Ángel Cajigal, conocido en redes sociales como El Barroquista, uno de los divulgadores de historia y arte más seguidos del panorama nacional.

Imagen de la programación completa. / Cedida

El martes 26 las actividades seguirán con nuevas propuestas vinculadas al teatro, la literatura, la geografía y el patrimonio cultural. El experto teatral Juan Saúl Salomón dirigirá el taller 'Detrás de la escena', mientras que Ana Nieto, de la Universidad de Extremadura, y representantes del Instituto Geográfico Nacional participarán en actividades relacionadas con la cartografía y la geografía aplicada.

También intervendrán el catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura José Pablo Blanco y Raquel Preciados, directora del Museo de Cáceres, en varias charlas orientadas a acercar al alumnado las salidas profesionales y la importancia cultural y social de estas disciplinas.

Desde el centro consideran que estas materias no solo forman profesionales, sino también ciudadanos con pensamiento crítico y capacidad de análisis. Por ello, el objetivo pasa por acercar las Humanidades y las Ciencias Sociales al alumnado desde una perspectiva práctica y cercana, mostrando experiencias reales y perfiles profesionales diversos.