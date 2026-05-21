Mayki Gorosito, ex-directora argentina del Sitio Museo ESMA, ganadora del III Premio Conchita Viera: "La memoria democrática es una causa universal"

La argentina Mayki Gorosito ha ganado este jueves en Cáceres el III Premio Conchita Viera de Memoria Histórica y Democrática, en un acto institucional marcado por la reivindicación de la verdad, la justicia y la reparación frente al auge de los discursos negacionistas y el cuestionamiento de las políticas memorialistas.

La ceremonia, celebrada en el Complejo Cultural San Francisco, reunió a numerosas autoridades y representantes institucionales, entre ellos Domingo Jesús Expósito, vicepresidente primero de la Asamblea; Rui Ventura, presidente de Turismo Centro de Portugal; María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres; Manuel Martínez, hijo de Conchita Viera; Álvaro Sánchez Cotrina, presidente del PSOE de Extremadura; entre otros.

Foto final de autoridades. / Diputación de Cáceres

La ceremonia comenzó con una intervención artística a cargo del alumnado de cuarto curso del Conservatorio Elemental de Danza, con una coreografía de Eva Blanco Álvarez titulada Rebelión del 36. También aportó su música la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, que representó la zarzuela 'La boda de Luis Alonso'.

Mayki Gorosito: "La memoria construye el futuro"

Visiblemente emocionada, Mayki Gorosito agradeció recibir un galardón que lleva el nombre de “una gran luchadora por la memoria, la verdad y la justicia”, en referencia a Conchita Viera. Durante su intervención, la exdirectora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA trazó un paralelismo entre las luchas memorialistas de Argentina y España, reivindicando el papel de las víctimas y supervivientes de las dictaduras en la construcción democrática.

"Cuando hablo de mujeres luchadoras siempre pienso en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pero también en las supervivientes del centro clandestino de la ESMA", afirmó. "Gracias a sus testimonios fue posible la condena de los represores".

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Gorosito recordó que dirigir el Museo Sitio de Memoria ESMA supuso "la honra más grande" de su trayectoria pública y destacó el reconocimiento internacional recibido por este espacio, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2023. "El museo simboliza lo que nunca más debe volver a suceder ni en Argentina ni en el mundo", aseguró.

La galardonada explicó que la Escuela de Mecánica de la Armada fue uno de los más de 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983. Por allí pasaron unas 5.000 personas detenidas o desaparecidas.

"En ese lugar se cometieron secuestros, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos", recordó. "Hoy ese espacio se conserva como símbolo de memoria y como advertencia para las nuevas generaciones".

Sobre Mayki Gorosito Hasta mayo de 2025 fue directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, y hasta asumir esa función fue la Coordinadora de Cooperación Internacional de la candidatura de dicho museo a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Lideró, además, el proceso de incorporación del museo a la lista del Patrimonio Cultural del Mercosur. Comparte sus saberes, reflexiones y experiencias en gestión de políticas públicas de memoria en conferencias y disertaciones nacionales, regionales e internacionales, y a través de artículos y publicaciones sobre patrimonio y memoria, políticas públicas de memoria y gestión de Sitios de Memoria. También coordina talleres y espacios de divulgación y capacitación sobre estos temas. Profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y experta en Cooperación Internacional e Integración regional latinoamericana. Ha sido docente universitaria e investigadora y Directora General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Municipio de Morón (Argentina), asesora externa en cooperación internacional e integración regional de la Intendencia Departamental de Canelones (Uruguay) y responsable de la formulación y ejecución de múltiples proyectos de cooperación internacional. Ha coordinado la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades, ha participado en la instalación del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur y ha capacitado en temas de internacionalización de ciudades y cooperación descentralizada a cuadros gubernamentales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Ha sido miembro del equipo de conducción que puso en funcionamiento la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur. Es fundadora y ex presidenta de la Asociación Civil Incidir: Iniciativas para la Cooperación Internacional, el Desarrollo y la Integración Regional. Experta en participación de entidades subnacionales y participación social en los procesos de integración subregional, y coordinadora del libro “La participación Social en el Mercosur del Siglo XXI, legitimidad social en los procesos de integración”.

Gorosito insistió en que las políticas de memoria democrática son esenciales para preservar los derechos humanos y combatir el negacionismo. "La memoria no divide. La memoria explica, repara y construye futuro", concluyó.

La memoria "sin odio ni venganza"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, protagonizó un extenso y muy emotivo, centrado en la figura de Conchita Viera y en la necesidad de seguir impulsando políticas públicas de memoria democrática.

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Morales recordó la lucha de Conchita por recuperar e identificar los restos de su padre, el alcalde republicano Amado Viera Amores, asesinado durante la represión franquista. "Ella siempre decía que no podía morir sin saber dónde estaba su padre", señaló. "Nunca habló desde el odio o la venganza, sino desde la necesidad de conocer la verdad".

El presidente provincial destacó además el papel fundamental de Conchita Viera en la exhumación de la mina Terría, donde fueron recuperados los restos de decenas de víctimas de la represión. "Eso es cerrar heridas", afirmó. "Pasó lo que pasó, no se puede cambiar el pasado, pero ella consiguió lo que se propuso".

Morales defendió que la memoria democrática "fortalece la democracia" y alertó sobre el auge de la xenofobia, el sectarismo y los discursos de odio. "¿Por qué se politiza todo cuando estamos hablando de humanidad y derechos humanos?", se preguntó.

El dirigente anunció que la Diputación continuará desarrollando proyectos de exhumación, investigación y educación democrática. "La política con mayúsculas es invertir en memoria, en cultura y en democracia", aseguró.

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Morales también defendió el respeto a todas las víctimas de la violencia y el terrorismo. "Nadie merece morir por una ideología, un credo o una forma de pensar", subrayó.

Sin memoria no hay justicia

La presidenta del jurado del premio, Laura Muñoz, reivindicó la memoria democrática como una herramienta esencial frente a los discursos que cuestionan los derechos humanos y banalizan el sufrimiento de las víctimas.

"Vivimos un tiempo en el que los valores democráticos vuelven a ser cuestionados", afirmó. "Discursos que relativizan la memoria o promueven el olvido empiezan a ocupar espacios de poder". Muñoz defendió que "sin memoria no hay democracia sólida, sin verdad no hay justicia y sin justicia no puede haber reparación".

Premio Conchita Viera. / Pablo Parra

La investigadora del CSIC destacó que el trabajo de Mayki Gorosito trasciende fronteras y conecta las luchas memorialistas de distintos países. "La memoria democrática no pertenece solo al pasado, es una herramienta imprescindible en el presente", sostuvo.

Además, subrayó que premios como el Conchita Viera representan "una declaración de principios" frente a las corrientes negacionistas que resurgen tanto en Argentina como en España.

Jurado El jurado ha estado compuesto por ocho personas, todas ellas profesionales y autoridades de reconocido prestigio en Memoria Histórica y Democrática: Presidencia: Laura Muñoz Encinar, investigadora del Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, INCIPIT CSIC. Arqueóloga y antropóloga forense especialista en procesos represivos llevados a cabo en regímenes totalitarios y fascistas del siglo XX en Europa. Vocales: Lorena Chano Regaña, doctora en Derecho Constitucional con mención internacional y premio extraordinario de Doctorado. Profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.

Juan García Pérez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.

Zoraida Hinojosa Valdizán, directora general de Atención a las Víctimas, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Arritxu Marañón Basarte, viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Teresa María Ortega López, catedrática de Historia Contemporánea y decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

Fernando Ayala Vicente, jefe de Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres. Secretaría: María Inmaculada Salas Moreno, jefa del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres.

Arte, memoria y compromiso democrático

A lo largo del acto, la figura de Conchita Viera estuvo presente como símbolo de dignidad y perseverancia. Aunque no pudo asistir físicamente por motivos de edad (93 años), intervino mediante un vídeo en el que agradeció el reconocimiento y el apoyo institucional recibido durante décadas de lucha por recuperar los restos de su padre. “Doy las gracias por toda la atención y por todo lo que se ha hecho”, expresó emocionada.

El III Premio Conchita Viera volvió a convertir Cáceres en un espacio de reivindicación democrática, memoria histórica y defensa de los derechos humanos, en un contexto internacional en el que numerosos intervinientes alertaron del avance del autoritarismo y los discursos de odio.

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¿Quién es Conchita Viera?

Conchita Viera se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la lucha por la memoria democrática en Extremadura. Hija del alcalde republicano de Valencia de Alcántara, Amado Viera, asesinado tras el golpe militar de 1936, dedicó gran parte de su vida a buscar los restos de su padre y a reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión franquista.

Durante décadas convivió con el silencio impuesto a miles de familias represaliadas. Ella misma relató en numerosas ocasiones que creció sin poder hablar de su padre ni conocer qué había ocurrido realmente. Su perseverancia fue clave para impulsar las investigaciones y exhumaciones desarrolladas en la mina Terría, donde fueron recuperados restos de víctimas de la represión franquista, entre ellos los de su padre.

La recuperación e identificación de los restos de su padre supuso para Conchita Viera el cierre de una herida abierta desde la infancia. Su historia ha sido reconocida como un ejemplo de dignidad, resiliencia y compromiso democrático, siempre desde una defensa de la memoria alejada del odio o la venganza.

La Diputación de Cáceres creó el Premio Conchita Viera de Memoria Histórica y Democrática precisamente para homenajear esa trayectoria de lucha cívica y para reconocer a personas e instituciones comprometidas con los derechos humanos, la memoria y la reparación de las víctimas.