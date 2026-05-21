De Montánchez (Cáceres) a La 2: la trotamundos que ha ganado casi 7.000 euros en "Cifras y Letras"

Fátima González todavía habla como quien no termina de creerse del todo lo que acaba de vivir. Ha salido en televisión, ha encadenado nueve programas en "Cifras y letras", se ha llevado 6.800 euros y ha descubierto esa pequeña fama cotidiana que llega cuando alguien la reconoce por la calle o le escribe después de verla en La 2. Pero cuando se le pregunta quién es, no tira de currículo ni de marcador televisivo. Lo resume de otra manera: "Una trotamundos.

Nació en Madrid, vivió durante años en Montánchez y desde hace cuatro está instalada en Galicia, en Ponteareas, en la provincia de Pontevedra. Allí trabaja como encargada en la sección de conservas de una empresa cárnica, Coren. Pero una parte importante de su historia sigue estando en la localidad cacereña. "Mi abuela es de Montánchez", cuenta. Llegó al pueblo con 23 años, se casó, tuvo dos hijos y construyó allí una vida que todavía conserva raíces. Sus hijos, de 26 y 23 años, son de Montánchez, donde también siguen familiares, sus amigos y una parte esencial de su memoria.

Una vieja conocida del concurso

La televisión no le ha llegado del todo por sorpresa. Fátima, diplomada en Gestión y Administración Pública, ya había participado hace más de una década en la versión de "Cifras y letras" de Telemadrid, donde llegó a disputar 20 programas. Cuando el formato regresó a la televisión pública, volvió a engancharse como espectadora. Lo veía a diario y en casa empezaron a animarla.

"Mi marido me animó a escribir al casting", cuenta. En diciembre hizo la prueba online y poco después recibió la llamada. A finales de enero ya estaba grabando. Para entonces había practicado en casa, había visto programas y se había descargado una aplicación del concurso en el móvil para entrenar.

Aun así, los nervios aparecieron. "Me pongo muy nerviosa. La tele es algo muy serio, que no es para nada como soy yo", ha reconocido. Antes de entrar a plató se tomó unas tilas y trató de concentrarse en la tablet y en las pruebas. Las cámaras estaban ahí, aunque intentara olvidarse de ellas.

"Sigo en una nube"

La experiencia, asegura, ha sido mucho más que un premio económico. Grababa los miércoles y jueves, a razón de cuatro programas al día, acompañada por su marido. Llegaban la noche anterior y al día siguiente empezaba una rutina de maquillaje, plató, concursantes y muchas horas de televisión desde dentro.

"Es una experiencia maravillosa", resume. También se queda con el ambiente del equipo. "El buen rollo que se ve en la tele es el buen rollo que tienen allí. Es un equipo maravilloso, desde el primero hasta el último, que te tratan como si estuvieras en casa", señala.

Fátima se marchó con 6.800 euros y con la sensación de haberse quedado cerca de algo aún mayor. En dos programas estuvo a solo dos palabras de los botes. Lo cuenta sin dramatismo, consciente de que en un concurso así nada se regala. "Es mucho dinero lo que está en juego, entonces tiene que ser difícil", ha dicho.

Montánchez, siempre de vuelta

Su paso por La 2 tampoco ha pasado desapercibido en Montánchez. Aunque ahora viva en Galicia, sigue bajando dos o tres veces al año. Lo hace en Semana Santa, algún fin de semana y, sobre todo, en el puente de diciembre, coincidiendo con la feria del jamón. En verano suele tirar más hacia la playa y la caravana, porque reconoce que el calor extremeño aprieta.

"Mis amigos de allí siguen son los de siempre", cuenta. También antiguos compañeros de trabajo y conocidos del pueblo la han llamado o le han escrito después de verla en televisión. Ella lo ha vivido con pudor, pero también con orgullo. "Sigo en una nube porque fue maravilloso", ha confesado.

En el programa, además, no dejó pasar la oportunidad de nombrar Montánchez y su jamón. Galicia le ha dado una nueva vida y asegura que allí está feliz, pero hay cosas que no se sustituyen. "Echo mucho de menos el jamón, echo mucho de menos los montaditos ibéricos, porque aquí se come muy bien, pero eso aquí no lo hay", explica. Por eso, cuando vuelve, regresa bien provista.

Ahora sigue viendo "Cifras y letras" cada día, ya desde el sofá, aunque con una diferencia: sabe lo que ocurre al otro lado. Y no descarta repetir. "Por mí, cuando quieran", ha dicho. De momento, se queda con nueve programas, un premio, una experiencia inolvidable y una raíz cacereña que también ha tenido su pequeño momento de televisión.