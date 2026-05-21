Olga y Agustín, 42 años al frente de una mercería histórica en Cáceres: "Mientras nos dejen, aquí seguiremos"

Olga y Agustín llevan más de cuatro décadas al frente de la histórica 'Mercería Olga', situada en la calle Alfonso IX, junto al Tambo. El negocio abrió sus puertas hace 42 años de la mano de la madre de Olga, quien fundó la mercería y convirtió el establecimiento en un referente del barrio. Cada mañana, tanto Olga como Agustín atienden a sus clientes en la tienda, mientras que por las tardes es Agustín quien permanece al frente del negocio. Aunque él se incorporó hace una década, ambos comparten ahora la responsabilidad de mantener viva una mercería que ha acompañado durante generaciones a sus clientas habituales.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Olga explica que cada vez quedan menos clientas "de toda la vida", algunas ya no están y otras han dejado de acudir debido a la pérdida de reflejos o habilidades propias de la edad. Aun así, asegura que el interés por la costura y las manualidades sigue presente, aunque de una forma distinta a la de antes. "Ya no existe la costura de antaño ni quedan tantas modistas, pero sí continúa habiendo mucho trabajo manual y pequeños arreglos".

El origen de una mercería de barrio

"Yo siempre tuve claro que no quería seguir estudiando, lo que realmente quería era ponerme a trabajar. Mi madre comenzó con una tienda muy pequeña en Alzapiernas, justo al lado del bar La Perdiz. Allí estuvimos durante un par de años, hasta que decidió dar un paso más e invertir en este local. Desde entonces seguimos aquí, junto al supermercado Tambo, luchando cada día para sacar el negocio adelante. Antes el trabajo era completamente distinto. Venían modistas con cuadernos llenos de encargos y se vendía de todo: botones, cremalleras, hombreras, entretelas… Había muchísimo movimiento y las compras eran grandes. Ahora ya no es así, hoy en día todo funciona más al detalle, más al picoteo. Las clientas suelen entrar buscando algo muy concreto, como un único botón porque han perdido uno de una chaqueta, cuando antes se llevaban el juego entero. Lo mismo ocurre con las cintas, ahora la gente compra lo mínimo imprescindible, apenas una cuarta, porque ya no se consume como antes", explica Olga.

La costura tradicional, un oficio que desaparece

Además, Olga pone el foco en cómo han evolucionado tanto las ventas como las costumbres de sus clientas a lo largo de los años. En la actualidad, asegura que los artículos más demandados son los relacionados con pequeños arreglos, especialmente gomas, cremalleras y accesorios básicos para reparar prendas. La mercera recuerda con nostalgia una época muy distinta, en la que la costura formaba parte del día a día de muchas familias. "Antes, por estas fechas y con la llegada de las fiestas de verano, cuando regresaban los familiares que vivían fuera, las abuelas venían a comprar hilos y materiales para preparar los ajuares de sus nietas. Eso hoy prácticamente ha desaparecido".

Entre la tradición familiar y el consumo actual

Por otro lado, señala que, aunque en la actualidad se ha perdido parte de la tradición, la creación de mantones ha vuelto a ganar cierto interés. Sin embargo, matiza que la tendencia ha cambiado, cada vez es más habitual optar por comprarlos ya confeccionados en lugar de elaborarlos desde cero, como se hacía antiguamente. La experta recuerda que, en el pasado, los valores de la costura se transmitían desde la infancia, tanto en el hogar como en la escuela. "Ahora eso se ha perdido porque ya no se considera algo útil en los colegios". Aun así, reconoce que todavía hay algunas niñas que, influenciadas por sus madres o abuelas, muestran interés por iniciarse en este mundo, aunque se trata de casos minoritarios.

Agradecimiento tras una vida entre hilos y clientes

También reflexiona sobre los cambios en la mentalidad actual, donde prima la inmediatez y la comodidad. "La gente quiere llegar y ser diseñadora de moda, pero primero hay que aprender desde abajo, empezando por lo básico, como quitar hilvanes. Es como todo, ahora se busca lo rápido y lo fácil", comenta. Finalmente, Olga se muestra agradecida por la fidelidad de su clientela y por poder continuar con su negocio tras tantos años. "Estoy muy agradecida por el público que tengo y por poder seguir aquí tantos años como nos dejen", concluye.