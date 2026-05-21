La patronal de Cáceres alerta: "Aquí no sobran empresas, faltan empresas"

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres, Coepca, ha mostrado su respaldo al comunicado emitido por Cepyme sobre el deterioro del diálogo social nacional y ha trasladado esa denuncia al terreno provincial: la situación, sostiene, se sufre en Cáceres "con especial crudeza".

La patronal cacereña considera que la administración central no puede seguir adoptando decisiones que, a su juicio, incrementan costes, trámites y presión sobre las empresas sin tener en cuenta la realidad de los territorios con menos tejido industrial. En el caso de Cáceres, COEPCA habla de una provincia con desigualdades estructurales, dificultades para atraer inversión y un entramado económico formado en gran parte por pequeñas empresas y autónomos.

"Cáceres es una provincia pobre, con enormes dificultades para atraer inversión, con escasa industria y con un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas y autónomos que sobreviven en condiciones extremadamente difíciles", ha señalado el presidente de COEPCA, Diego Hernández Pavón.

"Aquí faltan empresas"

El mensaje más directo de la organización empresarial se resume en una frase pensada para abrir debate: "Aquí no sobran empresas. Aquí faltan empresas". Hernández Pavón ha añadido que en la provincia faltan industria, mano de obra, inversión estatal y sensibilidad hacia territorios que, según la patronal, sostienen empleo y actividad económica "prácticamente sin apoyo real".

Coepca comparte la preocupación expresada por CEPYME, que ha denunciado que el diálogo social nacional se está deteriorando y que las organizaciones empresariales están siendo apartadas de decisiones que afectan directamente a la supervivencia de miles de pymes.

Para la confederación cacereña, resulta un "grave error" impulsar medidas desde los despachos sin escuchar a quienes conocen la realidad económica de provincias como Cáceres. La patronal insiste en que cada nueva carga laboral, cada subida de costes y cada decisión unilateral impacta de manera desigual en los territorios más frágiles.

El coste de quedarse atrás

La organización empresarial dibuja un escenario que va más allá de la cuenta de resultados de una empresa. COEPCA advierte de negocios que no encuentran trabajadores, jóvenes que se marchan por falta de oportunidades, autónomos agotados por la presión administrativa y fiscal, y proyectos que no consiguen crecer por falta de apoyo e inversión.

El diagnóstico conecta con una preocupación extendida en buena parte del interior extremeño: la dificultad de convertir la actividad económica en oportunidades estables para fijar población. Según Coepca, Cáceres no puede resignarse a ser una provincia de paso, envejecida y sin expectativas suficientes para sus jóvenes.

"Cada empresa que cierra, cada proyecto que se marcha y cada joven que hace las maletas representan un fracaso colectivo que no podemos normalizar", ha subrayado Hernández Pavón.

Más sensibilidad territorial

La patronal reclama una política económica con mayor sensibilidad hacia los territorios con menor industrialización y más obstáculos para generar actividad. Coepca sostiene que no se puede hablar de cohesión territorial mientras provincias enteras siguen quedando al margen de las grandes decisiones económicas e industriales del Estado.

El comunicado sitúa así el debate empresarial en una clave territorial: no solo cuánto cuesta mantener una empresa abierta, sino dónde se intenta hacerlo. Para Coepca, una misma medida no tiene el mismo efecto en un área industrializada con más inversión que en una provincia con menor densidad empresarial, más dependencia de pequeñas actividades y mayores dificultades para atraer proyectos.

La confederación pide que la voz de las pymes cacereñas sea escuchada antes de aprobar nuevas obligaciones que puedan condicionar su viabilidad. En su opinión, sin empresas, inversión y empleo, la cohesión territorial queda en el terreno de los discursos.