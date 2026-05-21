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Planes culturales en Cáceres: cine premiado, naturaleza y homenaje a la memoria democrática

La programación de este jueves incluye actividades divulgativas, propuestas cinematográficas internacionales y un acto institucional abierto al público

Escena de la película 'Pillion'.

Escena de la película 'Pillion'. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Opciones diversas para todos los públicos en Cáceres.

Cáceres acoge una charla sobre la biodiversidad de los ríos y la conservación del agua

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá este jueves, a partir de las 19.00 horas, el encuentro divulgativo y medioambiental Las vidas silvestres del agua: nuestras reservas naturales fluviales, centrado en la biodiversidad de los ríos y la protección de los ecosistemas acuáticos. La actividad reunirá al naturalista y escritor Joaquín Araújo junto a especialistas en gestión y conservación del agua, en un diálogo abierto sobre el valor ecológico de las reservas naturales fluviales y la necesidad de preservar estos espacios. El acto está organizado con la colaboración de la Fundación Tormes-EB y otras entidades vinculadas a la sostenibilidad, y busca fomentar la reflexión pública sobre la relación entre las personas y el entorno natural. El encuentro se plantea como una actividad abierta al público interesado en la ecología, la naturaleza y la conservación del medio ambiente.

'Pillion' llega a la Filmoteca de Cáceres tras su paso por Cannes

La producción británica Pillion, escrita y dirigida por Harry Lighton, se presenta como una conmovedora historia de amor poco convencional protagonizada por Alexander Skarsgård y Harry Melling. La película ha cosechado reconocimiento internacional antes de su estreno en salas, con el premio a mejor guion en el Festival de Cannes y el galardón a mejor actor en la SEMINCI.

El largometraje, se proyectará este jueves 21 de mayo a las 20.30 horas en la Filmoteca de Cáceres dentro del ciclo 'Foco Festivales'. La cinta explora una relación intensa marcada por dinámicas de sumisión en un entorno visual impactante. Se trata de una propuesta cinematográfica audaz y contemporánea que invita a la reflexión sobre el amor, la libertad y las convenciones sociales, dirigida a un público interesado en propuestas premiadas y de carácter innovador.

Gala del Premio Conchita Viera 2026 en Cáceres

El Auditorio del Complejo Cultural San Francisco celebrará este jueves 21 de mayo a las 19:30 horas la gala de entrega del Premio Conchita Viera 2026. El evento, organizado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, rinde homenaje a la memoria, la justicia y la dignidad democrática mediante el reconocimiento a personas e iniciativas comprometidas con los derechos humanos.

Noticias relacionadas y más

La ceremonia estará presentada por la periodista y escritora Nieves Concostrina y contará con un programa de actuaciones en directo que incluirá al cantaor Juan Valderrama, el Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense' y la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres. La entrada será libre hasta completar aforo. La organización ha indicado que el acceso peatonal se realizará exclusivamente por la entrada colindante al edificio Julián Murillo.

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