El PP tumba la moción de Vox sobre "prioridad nacional" en ayudas sociales en Cáceres

El pleno de mayo ha escenificado la primera desavenencia entre PP y Vox tras su acuerdo para aprobar los presupuestos. El Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves la moción presentada por Vox para introducir la denominada “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas sociales municipales, en un pleno marcado por el choque político entre los grupos y la ruptura del acuerdo con el Partido Popular (PP) tras la negociación de una enmienda.

Arraigo y enmienda

La iniciativa, defendida por el concejal de Vox Francisco Flores, planteaba endurecer los criterios de acceso a prestaciones sociales mediante conceptos como el arraigo, el tiempo de residencia o la contribución al sistema, además de instar a medidas de mayor alcance en materia migratoria, como la repatriación de inmigrantes en situación irregular o cambios en el acceso a determinados servicios públicos.

El debate dio un giro cuando el Grupo Popular, a través del portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, planteó una enmienda “prácticamente a la totalidad” del texto. El PP mantenía parte del marco conceptual de Vox, como la idea de “arraigo real” y la prioridad de determinados vínculos con el territorio en el acceso a ayudas y vivienda pública, pero eliminaba los apartados más controvertidos de la moción.

Los ediles de Vox, únicos que votan a favor de su moción en el pleno. / Carlos Gil

Remigración

Entre los puntos suprimidos por los populares figuraban la denominada “remigración”, la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y la eliminación de la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión. El PP defendía, en cambio, una adaptación del texto al marco constitucional y europeo, incorporando además referencias a acuerdos previos alcanzados con Vox en otros ámbitos territoriales.

Sin embargo, la enmienda no salió adelante. Vox la rechazó al considerar que modificaba de forma sustancial la propuesta original, especialmente por la eliminación de sus medidas más duras y la inclusión de cambios normativos que no formaban parte del planteamiento inicial. Tras ese rechazo, el PP optó por desmarcarse de la iniciativa y anunciar su voto en contra.

El resultado final: la moción de Vox quedó rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Unidas Podemos (UP), frente al apoyo exclusivo de los dos concejales de la formación de ultraderecha.

Debate plenario

Los populares mantenían conceptos en la moción como el “arraigo real”, la “prioridad nacional” o la vinculación territorial como criterios para acceder a determinadas ayudas y viviendas públicas, pero eliminaban las medidas más controvertidas del texto original, como la “remigración”, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y la supresión de la asistencia jurídica gratuita en procedimientos de expulsión.

Además, el PP quería sustituir parte del contenido por referencias a acuerdos alcanzados con Vox en Extremadura y Aragón. Vox rechazó la enmienda al considerar que alteraba de forma sustancial el contenido original de la moción. Flores justificó el rechazo de Vox a la enmienda y defendió que Vox no busca “titulares ni etiquetas”, sino “pensar en los vecinos de Cáceres” y en “los jóvenes que no pueden emanciparse”.

“Remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo” Ángel Orgaz — PP

En este contexto, el edil del PP, Ángel Orgaz, aseguró que su partido comparte que “el arraigo real, la contribución y la vinculación histórica con el territorio tengan peso” en determinadas ayudas públicas, aunque rechazó algunos de los principales puntos de la moción de Vox.

Orgaz explicó que el PP no podía respaldar medidas como la “remigración”, la retirada de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares o la eliminación de la asistencia jurídica gratuita. “Somos un partido humanista, europeo, liberal y reformista”, señaló el edil popular, quien añadió que “remigrar significa expulsar en masa a personas de origen extranjero por el mero hecho de serlo”.

El portavoz popular defendió, además, que los criterios relacionados con el arraigo o el empadronamiento “ya existen” en distintas normativas autonómicas y municipales, incluidas algunas aprobadas por gobiernos socialistas, y reprochó a UP y Vox intentar “polarizar” el debate político desde posiciones opuestas.

Durante el debate, la concejala socialista Beatriz Cercas acusó a Vox de fomentar “el populismo del odio” y negó que exista un colapso de los servicios públicos en la ciudad. “No hay un colapso del sistema, no hay un colapso del padrón, no hay inseguridad en esta ciudad”, afirmó.

Cercas defendió que “la prioridad nacional” es incompatible con políticas de integración y advirtió de que “cuando desde un ayuntamiento se dice que unas personas merecen menos derechos por su origen, se rompe la convivencia”. La edil socialista añadió que “donde empieza la prioridad por origen termina la igualdad”.

Por último, el concejal de UP Álvaro Jaén cargó duramente contra PP y Vox y acusó a ambas formaciones de promover decisiones “crueles” contra la población migrante. “No queremos una Cáceres clasista, blanca, colonial, queremos una inclusiva que respete los derechos humanos”, afirmó durante su intervención.