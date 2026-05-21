Las primeras pruebas de filología en Cáceres marcaron el arranque universitario en 1973

El año 1973 marcó un importante avance para Cáceres tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. En octubre de aquel año, la Residencia Sanitaria San Pedro de Alcántara estrenó una nueva unidad de cuidados intensivos (UCI), una infraestructura que supuso una inversión superior a los veinte millones de pesetas y que representó un salto cualitativo en la atención hospitalaria de la provincia.

La puesta en marcha de esta unidad permitió modernizar los servicios asistenciales del centro sanitario cacereño en una etapa en la que la sanidad pública comenzaba a incorporar nuevos recursos tecnológicos y especializados para la atención de pacientes críticos.

Primeros pasos de la Universidad de Extremadura en la ciudad

Meses después, en diciembre de 1973, un total de 137 alumnos realizaron en Cáceres las pruebas selectivas de Filología, en un contexto de expansión de los estudios universitarios en Extremadura y de consolidación de la recién creada Universidad de Extremadura (UEx), fundada ese mismo año. La implantación de los estudios de Filología en la capital cacereña formó parte del crecimiento inicial de la UEx. En octubre de 1973 se creó oficialmente la Facultad de Filología de Cáceres mediante decreto del Ministerio de Educación y Ciencia, junto a la Facultad de Derecho.

Aquella facultad se transformó posteriormente en la actual Facultad de Filosofía y Letras, uno de los centros históricos del campus cacereño y referente de los estudios humanísticos y sociales en Extremadura. La creación de estos estudios universitarios respondió al objetivo de dotar a Extremadura de una estructura académica propia y evitar que muchos estudiantes tuvieran que desplazarse fuera de la región para cursar estudios superiores.