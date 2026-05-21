Lo que pasa en los pueblos cacereños no puedes imaginarlo, tienes que vivirlo: esta son todas las novedades de la nueva edición de Jato

La experiencia más rural vuelve a la ciudad cacereña este mes de junio. Jato llega ya en su quinta edición para convertir una vez más a los pueblos en los protagonistas de todo un fin de semana entre tradiciones, gastronomía, música y moda.

Se trata de un evento nacido en 2022 desde la Diputación de Cáceres con el objetivo de romper los estereotipos que habitualmente se asocian al medio rural, y demostrar que este es también un espacio de innovación, emprendimiento, creatividad y oportunidades de futuro.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Institución Provincial, María Esther Gutiérrez Morán, fue la encargada de presentar una programación que volverá a llenar el casco histórico de la capital cacereña de gastronomía, artesanía, música, moda, empleo y actividades culturales.

Los pueblos, espacio de nuevas oportunidades

La vicepresidenta insistió en que los pueblos "han dejado de ser periferias para convertirse en referencias, en modernidad, en innovación y, por supuesto, en oportunidades". Además, reivindicó una forma de vida más pausada y cercana, vinculada a la convivencia y a una mayor calidad de vida.

La cita se ha consolidado en apenas unos años como uno de los principales escaparates del territorio provincial. Su quinta edición refuerza la idea con la que surgió el proyecto: enseñar que los pueblos no solo conservan tradiciones y patrimonio, sino que también generan empleo, iniciativas sostenibles y nuevas formas de desarrollo ligadas a la calidad de vida.

Un escaparate del territorio

Jato reúne cada año a ayuntamientos, asociaciones, empresas, artesanos, productores y emprendedores de distintas comarcas de la provincia. El evento permite mostrar proyectos vinculados a la gastronomía, el turismo, la cultura, la artesanía, el deporte o la innovación rural.

Tercer y último día de Jato en Cáceres / Diputación de Cáceres

La iniciativa busca además acercar al público urbano la realidad actual de muchos municipios cacereños. Frente a la imagen tradicional del mundo rural asociada únicamente al envejecimiento o la despoblación, Jato pone el foco en quienes han decidido emprender, crear o desarrollar su vida profesional desde los pueblos.

La Diputación de Cáceres defiende este encuentro como una "ventana abierta al territorio". Un espacio pensado para conectar experiencias, compartir proyectos y descubrir el potencial que existe en las distintas comarcas de la provincia.

El significado del "jato"

El nombre del evento tiene además un fuerte componente identitario. El propio nombre del encuentro remite a la tradición extremeña. "Jato", explicó Gutiérrez, hace referencia a esa bolsa de tela en la que antiguamente se llevaba lo imprescindible para pasar unos días fuera de casa. Ahora, ese emblema sirve para reunir "lo mejor de los pueblos cacereños".

Uno de los aspectos más destacados de Jato es precisamente la mezcla entre tradición y modernidad. El evento reivindica elementos profundamente ligados a la identidad rural extremeña, pero al mismo tiempo muestra cómo muchos proyectos han sabido adaptarse a nuevas formas de consumo, turismo o emprendimiento.

Este detalle se ha venido reivindicando desde su presentación este jueves, a la que acudieron diferentes representantes de la Institución Provincial vestidos para la ocasión con unas propuestas muy modernas de los accesorios y vestimentas tradicionales. Las prendas eran obra de las diseñadoras Emma Prieto, en el caso de las mujeres, y Águeda Valle, en el caso de los hombres.

Coworking, inclusión y tecnología

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 5 de junio a las 11:00 horas en el nuevo palacio adquirido recientemente por la Diputación de Cáceres, uno de los espacios que se incorporan este año al evento.

La tradicional Plaza de las Comarcas volverá a instalarse en la Plaza Mayor. Permanecerá abierta de 10:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

El Foro Conecta Empleo se repartirá entre la Plaza de San Jorge, la Plaza de Santa María y el propio palacio provincial. Esta edición pondrá el foco en las empresas tecnológicas y en herramientas vinculadas al emprendimiento y el coworking. Está prevista la participación de unas 300 personas entre alumnado, orientadores laborales y entidades relacionadas con el empleo.

Entre los invitados destaca el conferenciante internacional y psicólogo Xavier Guix, especializado en desarrollo personal y potencial mental. Además, el foro reforzará este año su carácter inclusivo gracias a la colaboración de entidades como Fexas y Plena Inclusión.

Artesanía, gastronomía y lengua extremeña

El mercado de artesanía se instalará en la Plaza de San Pablo, mientras que la artesanía en vivo tendrá presencia en la Plaza de la Judería. También regresará Gastrocáceres, ubicado en la Plaza de San Mateo, con la participación de 14 cocineros, denominaciones de origen, escuelas de hostelería y talleres de cocina con productos singulares de las distintas comarcas.

Otra de las apuestas volverá a ser la promoción del castúo y del patrimonio lingüístico extremeño de la mano del Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (Oscec), que desarrollará talleres y actividades relacionadas con el vocabulario tradicional.

Música, moda y arte urbano

La programación musical arrancará el mismo día con las actuaciones de Acetre, Los Niños de los Ojos Rojos y Devo KCRS. El sábado será el turno de Diván du Don, Sínkope y Mala Sangre.

El arte urbano volverá a tener protagonismo con la participación de 25 dibujantes vinculados al colectivo Urban Sketchers Cáceres.

Además, Jato recuperará el desfile de moda en la Plaza de San Jorge, que en esta ocasión se adelanta a las once de la mañana del sábado 6 de junio anticipando las altas temperaturas de la jornada. Participarán 18 diseñadores y diseñadoras de la provincia, que mostrarán colecciones donde convivirán tradición, innovación y materiales naturales.

Portugal, principal novedad

Una de las grandes novedades de esta edición será la incorporación de un componente internacional. La ciudad portuguesa de Sertã, perteneciente a la región centro del país vecino, participará por primera vez en Jato para promocionar sus recursos turísticos, culturales y gastronómicos.

Gutiérrez destacó la importancia de reforzar la colaboración transfronteriza y aseguró que esta participación busca abrir nuevas vías de intercambio y cooperación entre territorios.

Una aplicación móvil para seguir el evento

Otra de las novedades será la puesta en marcha de una aplicación móvil que permitirá consultar horarios, actividades, talleres y posibles cambios de programación en tiempo real.

Gutiérrez cerró la presentación reivindicando el carácter colectivo del encuentro y asegurando que Jato "ya no es solo un evento de la Diputación, sino un evento de todos los pueblos de la provincia de Cáceres".

En definitiva, tres días para disfrutar de la verdadera esencia de los pueblos cacereños, conociendo de primera mano a quienes moldean día a día la identidad de cada uno de ellos. Jato volverá a convertir el centro histórico de Cáceres en un gran escaparate de la provincia, reuniendo a vecinos, asociaciones, artesanos, empresas y visitantes en torno a una misma idea: demostrar que el mundo rural sigue estando lleno de vida, oportunidades y talento.