¿Qué ocurrió con los escritores extremeños tras la Guerra Civil? Este ciclo quiere contártelo

La recuperación de la memoria histórica, el análisis del exilio republicano y la reflexión sobre las consecuencias humanas de la Guerra Civil y la dictadura continúan centrando estos días la programación del ciclo 'Tiempo Negro', impulsado por la Diputación de Cáceres. Tras finalizar el ciclo de conferencias desarrollado durante las últimas semanas, el programa encara ahora nuevas actividades culturales y divulgativas en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

La iniciativa, organizada desde el Área de Cultura de la Institución Provincial, nació con el objetivo de acercar al público distintas miradas sobre el exilio español, la represión franquista y el legado intelectual y humano de quienes tuvieron que abandonar el país tras la Guerra Civil.

Un ciclo centrado en la memoria y el exilio

'Tiempo Negro' se ha consolidado durante las últimas ediciones como uno de los programas culturales más vinculados a la memoria democrática dentro de la programación provincial.

A través de conferencias, exposiciones, teatro, publicaciones y encuentros literarios, el ciclo plantea una aproximación al impacto que la guerra y la dictadura tuvieron sobre miles de españoles, muchos de ellos vinculados además a Extremadura.

La programación de este año ha prestado especial atención al exilio intelectual republicano, analizando cómo escritores, profesores, científicos, artistas y políticos extremeños continuaron desarrollando parte de su actividad fuera de España tras verse obligados a abandonar el país.

Una exposición sobre extremeños en el exilio

Una de las principales propuestas actualmente abiertas al público es la exposición bibliográfica 'Escritores, científicos y políticos extremeños en el exilio', instalada ya en el Claustro Europa del Complejo Cultural San Francisco.

La muestra, comisariada por el escritor e investigador Mario Martín Gijón, recoge la trayectoria vital y profesional de once figuras vinculadas al exilio republicano.

Entre ellas aparecen escritores como Arturo Barea y Enrique Díez Canedo, figuras fundamentales de la literatura española del siglo XX; políticos como Margarita Nelken, diputada por Badajoz durante la Segunda República; Juan Simeón Vidarte o Valentín González 'El Campesino'; además de científicos y docentes como Francisco Vera, Jacinta Viqueira Landa o Carmen Muñoz Manzano.

La exposición busca mostrar no solo las trayectorias personales de estos protagonistas, sino también la dimensión cultural e intelectual que perdió España tras el exilio republicano.

El teatro como herramienta de memoria

El programa continuará además este viernes con una actividad centrada en el teatro y la literatura vinculada al exilio.

A las 19:00 horas, el Salón de Actos del Edificio Pintores 10 acogerá un encuentro entre Manuel Aznar y Juan Saúl Salomón en torno a la producción teatral "Que en España empieza a amanecer".

Aznar está considerado uno de los grandes especialistas españoles en literatura del exilio republicano y es catedrático emérito de Literatura Española Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Por su parte, Salomón desarrolla desde hace años distintos proyectos vinculados a la creación escénica, la dramaturgia y la difusión del patrimonio teatral extremeño.

Una obra recuperada para el público actual

La programación continuará el sábado con la representación teatral de "Que en España empieza a amanecer" en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco a partir de las 12:30 horas.

La obra parte de un texto original de Ceferino R. Avecilla y será interpretada por alumnado universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.

Según explicó Salomón durante la presentación oficial del ciclo, el objetivo de la propuesta pasa por "recuperar una obra fundamental y acercarla al público actual, desde una puesta en escena contemporánea, manteniendo intacto su valor testimonial y humano".

La representación busca además acercar a nuevas generaciones una parte de la producción cultural vinculada al exilio republicano, muchas veces desconocida fuera de ámbitos académicos especializados.

La Gala Conchita Viera

Las actividades culturales se desarrollan además de forma paralela a la celebración de la Gala de entrega del III Premio Conchita Viera, prevista para este jueves a las 19:30 horas en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco.

El galardón, integrado también dentro de la programación de 'Tiempo Negro', reconoce trabajos e iniciativas relacionadas con la memoria democrática, los derechos humanos y la recuperación histórica.

La figura de Conchita Viera aparece vinculada precisamente al compromiso con la memoria y la defensa de los valores democráticos que inspiran buena parte del programa cultural impulsado por la Diputación de Cáceres.

Cultura para mirar el pasado

Más allá de las conferencias, los libros o las representaciones teatrales, 'Tiempo Negro' continúa funcionando también como un espacio para recuperar voces que durante años quedaron fuera de los relatos oficiales.

Historias de exilio, de pérdida y de resistencia cultural que todavía siguen conectando pasado y presente a través de quienes se vieron obligados a marcharse, pero nunca dejaron de escribir, crear o pensar en el país que habían dejado atrás.