Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Donación artística

Arte, sol y tiempo: la nueva escultura que ya luce en el Parque del Príncipe de Cáceres

La ciudad suma un nuevo atractivo cultural con la instalación de dos relojes solares armilares donados por el artista italiano Antonio di Clemente

Fotogalería | Así luce el nuevo reloj solar del Parque del Príncipe de Cáceres

Fotogalería | Así luce el nuevo reloj solar del Parque del Príncipe de Cáceres

Ver galería

Fotogalería | Así luce el nuevo reloj solar del Parque del Príncipe de Cáceres / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El Parque del Príncipe tiene desde este jueves un nuevo punto en el que detenerse. No marca el tiempo con agujas ni con números digitales, sino con la luz del sol. El espacio verde más emblemático de la ciudad ha incorporado una escultura formada por dos relojes solares armilares donados por el artista italiano Antonio di Clemente, una obra que une arte, ciencia y paisaje urbano en pleno corazón de Cáceres.

La obra, elaborada artesanalmente por el autor con la colaboración del ingeniero Maurizio Bernandi, reinterpreta formas clásicas desde una mirada contemporánea. Su diseño incorpora semicírculos que evocan la esfericidad de la Tierra y combina tradición artística e innovación, con una lectura que conecta el paso del tiempo con el movimiento del sol y la relación entre la ciudad y su paisaje.

Un "museo al aire libre"

El concejal de Cultura y Educación, Jorge Suárez, y el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, han asistido a la inauguración de esta nueva pieza, instalada en uno de los espacios más transitados y queridos por los cacereños. La ubicación no es casual: el ayuntamiento ha optado por el Parque del Príncipe por considerarlo un "gran museo al aire libre", donde la vegetación, las esculturas y las zonas de estancia forman parte de una misma experiencia urbana.

Durante el acto, Suárez ha agradecido la "enorme generosidad y maestría" de Di Clemente por su donación a la ciudad y ha destacado que el parque suma así "un nuevo atractivo cultural y artístico desde el que contemplar el paso del tiempo y también una de las puestas de sol más bellas de Cáceres".

Noticias relacionadas y más

Desde la concejalía de Obras se ha trabajado en la adecuación del entorno y en la construcción del pedestal sobre el que descansan las esculturas, de forma que la pieza quede integrada en el recorrido del parque y no aparezca como un elemento aislado, sino como parte de su paisaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
  2. Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
  3. Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
  4. Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
  5. José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
  6. Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
  7. La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados
  8. La fórmula del éxito de ‘Las Pekeprecios’: precios bajos, directos y una comunidad fiel en Cáceres

Arte, sol y tiempo: la nueva escultura que ya luce en el Parque del Príncipe de Cáceres

Arte, sol y tiempo: la nueva escultura que ya luce en el Parque del Príncipe de Cáceres

La Casa de las Carcasas ya tiene local para su nueva tienda en San Pedro, que abrirá el miércoles en Cáceres

La Casa de las Carcasas ya tiene local para su nueva tienda en San Pedro, que abrirá el miércoles en Cáceres

Comedias familiares, ciencia ficción y thrillers protagonizan la nueva oferta cinematográfica cacereña

Comedias familiares, ciencia ficción y thrillers protagonizan la nueva oferta cinematográfica cacereña

40 visitas gratis para redescubrir por qué Cáceres es Patrimonio de la Humanidad

El desbloqueo de la autovía para conectar Cáceres con Portugal salta a la Asamblea de la República en Lisboa

El desbloqueo de la autovía para conectar Cáceres con Portugal salta a la Asamblea de la República en Lisboa

La movida nocturna de La Madrila de Cáceres, bajo vigilancia: 819 actuaciones policiales en un año tras las quejas por seguridad

La movida nocturna de La Madrila de Cáceres, bajo vigilancia: 819 actuaciones policiales en un año tras las quejas por seguridad

Lo que hay que activar para estar informado sobre la Capitalidad Cultural de Cáceres

Lo que hay que activar para estar informado sobre la Capitalidad Cultural de Cáceres

El policía de Cáceres que salvó a una mujer en vacaciones: siete agentes son reconocidos

El policía de Cáceres que salvó a una mujer en vacaciones: siete agentes son reconocidos
Tracking Pixel Contents