Arte, sol y tiempo: la nueva escultura que ya luce en el Parque del Príncipe de Cáceres

El Parque del Príncipe tiene desde este jueves un nuevo punto en el que detenerse. No marca el tiempo con agujas ni con números digitales, sino con la luz del sol. El espacio verde más emblemático de la ciudad ha incorporado una escultura formada por dos relojes solares armilares donados por el artista italiano Antonio di Clemente, una obra que une arte, ciencia y paisaje urbano en pleno corazón de Cáceres.

La obra, elaborada artesanalmente por el autor con la colaboración del ingeniero Maurizio Bernandi, reinterpreta formas clásicas desde una mirada contemporánea. Su diseño incorpora semicírculos que evocan la esfericidad de la Tierra y combina tradición artística e innovación, con una lectura que conecta el paso del tiempo con el movimiento del sol y la relación entre la ciudad y su paisaje.

Un "museo al aire libre"

El concejal de Cultura y Educación, Jorge Suárez, y el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, han asistido a la inauguración de esta nueva pieza, instalada en uno de los espacios más transitados y queridos por los cacereños. La ubicación no es casual: el ayuntamiento ha optado por el Parque del Príncipe por considerarlo un "gran museo al aire libre", donde la vegetación, las esculturas y las zonas de estancia forman parte de una misma experiencia urbana.

Durante el acto, Suárez ha agradecido la "enorme generosidad y maestría" de Di Clemente por su donación a la ciudad y ha destacado que el parque suma así "un nuevo atractivo cultural y artístico desde el que contemplar el paso del tiempo y también una de las puestas de sol más bellas de Cáceres".

Desde la concejalía de Obras se ha trabajado en la adecuación del entorno y en la construcción del pedestal sobre el que descansan las esculturas, de forma que la pieza quede integrada en el recorrido del parque y no aparezca como un elemento aislado, sino como parte de su paisaje.