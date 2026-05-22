Bazar 18 adquiere el local de la zapatería jubilada en la calle Virgen del Pilar de Cáceres

Bazar 18, establecimiento especializado en Auto-radios y aparatos de sonido de vehículos (Alpine, Car Audio and Navigation Systems, Kenwood) y situado en el número 10 de la calle Virgen del Pilar, ha adquirido el local situado en el mismo arandel y que se dedicaba a la reparación de calzado. Establecido en la esquina con la plaza de Colón, con esta acción Bazar 18 da nueva vida a un pequeño local que durante tantos años ha estado establecido en el barrio.

Fue en 2024 cuando la tienda cerró sus puertas y puso en venta material de acero, hierro, una vitrina, un mostrador.... Su dueño era Manolo, un referente en el barrio de Colón, donde llevaba muchos años reparando calzado a medio Cáceres. El negocio tocó a su fin al llegar el momento de la jubilación y desde entonces se echa en falta la presencia del buen zapatero, discreto, amable y de buenas maneras que dignificó un oficio que desgraciadamente tiende a su extinción.

Situado en la esquina de la plaza de Colón con la calle Virgen del Pilar (donde se encuentra la delegación de la ONCE), Manolo también puso a la venta toda clase de herramientas de zapatería y de accesorios porque en el interior del establecimiento tenía un auténtico museo relacionado con el oficio.

Manolo no se despega del barrio. De vez en cuando pasa por el local y pasea por las calles tan familiares para él. Lo vecinos no olvidan su destreza en la reparación de calzado así como funciones relacionadas con el cuero, el arreglo de cinturones y la inserción de orificios o el cosido de otros objetos como bolsos. Ahora ha sido testigo de cómo el local donde pasó media vida cambia de forma.

Automatización

El oficio de zapatero es una tradición antigua que ha venido cambiando muchísimo en los tiempos modernos, por lo que se ha adaptado a las industrias artesanales y, en gran parte se ha insertado en el marco de la automatización y la producción en gran escala. Porque, para ser sinceros, ya no vemos a estos profesionales en cada esquina ofreciendo revisión de zapatos, limpieza o cosas por el estilo, sino que los trabajos se han vuelto mucho más especializados.

Sus oficios no encuentran sucesor: un afilador, un zapatero, un reparador de electrónica... La poca valoración de los trabajos manuales o la pérdida de cultura del esfuerzo podrían ser las causantes de que no haya relevo generacional en el oficio.

Tener un negocio a pleno rendimiento, pero tener que cerrarlo por la falta de relevo generacional. Esto es lo ocurre en el sector de los zapateros, como en muchos otros. La falta de personas que quieren dedicar su vida a la reparación del calzado, está provocando que muchos negocios que llevan décadas ofreciendo este servicio se planteen cerrar sus puertas sin sucesor.Son profesiones poco comunes, servicios difíciles de encontrar, como el de Manolo, el zapatero de Colón cuyo negocio dijo adiós.

Aunque, eso sí,