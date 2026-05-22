Memoria Histórica
Cáceres formaliza el recurso contra la resolución del Gobierno para eliminar la Cruz de los Caídos y sostiene la vía judicial
El Gobierno local respalda los argumentos del consejero Laureano León sobre declarar la cruz como Bien de Interés Cultural (BIC) y ve “factible” su protección patrimonial
La batalla institucional y judicial por la Cruz de los Caídos de Cáceres entra en una nueva fase. El Ayuntamiento ha formalizado ya el recurso de alzada contra la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democráticade incluir el monumento de la plaza de América en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática —paso previo a su retirada— y advierte de que llevará el conflicto a los tribunales si el Gobierno central rechaza sus alegaciones, en un escenario en el que además la Junta de Extremadura abre la puerta a blindar el elemento mediante una posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Defensa del Gobierno popular
Así lo ha confirmado este viernes el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, donde ha reiterado la posición defendida previamente por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en favor de la permanencia de la cruz. “Nuestra posición era defender que la cruz se queda en la ciudad de Cáceres y que la cruz no se toca”, ha afirmado Orgaz.
El portavoz municipal ha explicado que el recurso ya ha sido registrado ante el secretario de Estado de Política Territorial y Memoria Democrática, en cumplimiento del compromiso anunciado semanas atrás por el regidor cacereño. “Tal y como nos comprometimos, interpondríamos un recurso en vía administrativa como ya hemos hecho”.
Vía judicial
Además, Orgaz ha advertido de que, en caso de que el recurso no prospere, el consistorio acudirá a los tribunales. “Si ese recurso no es estimado por parte del Ministerio, acudiremos a lavía judicial”, ha indicado, insistiendo en que el equipo de Gobierno popular mantendrá su defensa del monumento “si es necesario también en la calle”.
La resolución del Ministerio implica la retirada de la cruz al considerarla un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, Mateos ya defendió el pasado mes de abril que el elemento cuenta con la máxima protección urbanística dentro del planeamiento municipal al estar integrado, según sostuvo, en el patrimonio urbano de la ciudad.
En paralelo, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha planteado esta semana la posibilidad de que la cruz pueda reunir los requisitos necesarios para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC) -como se incluye en el pacto PP-Vox para investir presidenta de la Junta de Extremadura a María Guardiola.
Una opción que ha sido valorada positivamente por el portavoz municipal: “Compartimos el planteamiento que realiza el consejero de Cultura y creemos, como él, que a la espera de esos informes técnicos pueda ser factible una declaración como BIC”, ha concluido Orgaz.
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