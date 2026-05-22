El cantante Muerdo protagoniza la programación cultural del fin de semana en Cáceres

Planes para todos los públicos en la ciudad.

La exposición 'Fotobordada' une imagen y bordado en Los Siete Jardines

La exposición Fotobordada se celebrará del 22 al 31 de mayo en Los Siete Jardines. La inauguración tendrá lugar el 22 de mayo a las 19.00 horas y la muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo a las 17.00 horas. 'Fotobordada' propone un encuentro entre la fotografía y el bordado para contar historias, transformar emociones y revelar la belleza que puede surgir incluso de los nudos más complejos de la vida. Una propuesta artística que fusiona imagen y tejido en una experiencia visual íntima y contemporánea.

Un concierto para volver al origen de la música con Muerdo

El artista Muerdo ofrecerá un concierto este viernes a las 20.00 horas, dentro de su nueva gira Volver a donde nacen las canciones. Tras recorrer escenarios de todo el mundo y consolidarse como una de las voces más auténticas y comprometidas de la escena iberoamericana, el músico presenta ahora un formato más cercano, orgánico y emocional. En este espectáculo íntimo, Muerdo alterna guitarras, teclados y otros instrumentos acompañado por un músico multinstrumentista que aporta nuevas texturas sonoras con guitarra, percusión e instrumentos de viento. Juntos reinterpretan algunos de los temas más representativos de su trayectoria, devolviéndolos a su origen: la raíz, la emoción y la conexión directa con el público.

La Filmoteca de Extremadura proyecta 'Una hija en Tokio' este viernes

La Filmoteca de Extremadura acogerá este viernes 22 de mayo, a las 20.30 horas, la proyección de Una hija en Tokio en su sede de Cáceres. La sesión se desarrollará hasta las 22.00 horas dentro de la programación habitual de cine de autor y películas internacionales. La cinta narra la historia de Jay, un taxista que recorre cada día las calles de Tokio buscando a su hija Lily, de quien lleva separado nueve años sin haber conseguido su custodia. Cuando está a punto de perder toda esperanza y regresar a Francia, la joven sube inesperadamente a su taxi, aunque sin reconocerle. Una emotiva historia sobre los vínculos familiares, la distancia y las segundas oportunidades.