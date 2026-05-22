La Casa de las Carcasas ya tiene local para su nueva tienda en San Pedro, que abrirá el miércoles en Cáceres

La Casa de las Carcasas abrirá su nueva tienda en Cáceres el próximo miércoles, en la calle San Pedro, en el local que anteriormente ocupaba Inma Polo. Durante el lunes y el martes se llevarán a cabo los últimos trabajos de montaje y preparación del establecimiento, de cara a su apertura al público, que incluirá un acto de inauguración. Mientras tanto, parte del personal que atenderá la tienda se encuentra en Sevilla recibiendo formación específica, con el objetivo de incorporarse al puesto con la preparación necesaria para desarrollar su labor con total garantía desde el primer día.

Durante esta semana, distintos profesionales, entre ellos electricistas y carpinteros, trabajan en el local para acondicionar la nueva tienda. Las labores incluyen el montaje del establecimiento, trabajos de pintura e incluso la instalación de la puerta eléctrica, con el objetivo de dejar el espacio completamente preparado para su próxima apertura.

Del Ruta de la Plata al centro de Cáceres

Hasta ahora, la firma contaba únicamente con presencia en Cáceres a través de su tienda ubicada en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Con esta nueva apertura, la empresa da el salto al centro urbano, contribuyendo así a revitalizar una de las zonas comerciales con más tradición de la capital cacereña. La compañía, cuya sede se encuentra en Jaraíz de la Vera, nació en 2012 como un proyecto exclusivamente online. Apenas un año después inauguró su primer kiosco en el Centro Comercial Xanadú, iniciando una expansión que desde entonces no ha dejado de crecer.

Crecimiento y proyección internacional

La identidad de la marca ha estado definida desde sus inicios por la visión de su fundador y CEO, Ismael Villalobos, quien ha defendido un modelo de crecimiento basado en establecimientos de titularidad propia. Según sostiene la compañía, esta estrategia ha permitido mantener los estándares de calidad y la imagen de marca de La Casa de las Carcasas, demostrando además que es posible expandirse al margen del modelo tradicional de franquicias. El característico color verde de sus establecimientos se ha convertido en una seña de identidad fácilmente reconocible en toda España. La firma cuenta ya con más de 200 tiendas repartidas por el país, tanto en centros comerciales como a pie de calle, y ha iniciado además su expansión internacional con presencia en países como Portugal e Italia, con previsión de seguir creciendo en otros mercados europeos.