El Clásico de Cáceres recupera su escenario más emblemático con Els Joglars, Paloma San Basilio, Pepe Viyuela y El Brujo

El XXXVII Festival de Teatro Clásico de Cáceres desplegará este año una programación de gran formato que reunirá a algunos de los principales nombres de la escena nacional, como Els Joglars, Paloma San Basilio, Pepe Viyuela y Rafael Álvarez 'El Brujo', en una edición que se celebrará del 5 al 30 de junio y que volverá a convertir la ciudad en un gran escenario abierto con más de una veintena de espectáculos de teatro y música, con el regreso de la plaza de San Jorge como uno de los espacios centrales de la programación.

Presentación del Clásico en el ambigú del Gran Teatro, este viernes. / Carlos Gil

San Jorge y 21

Con el regreso de San Jorge como espacio central (tras las quejas de profesionales del sector turístico por la ubicación de la edición anterior del escenario en la plaza de Santa María), la nueva edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres busca ahora equilibrar la expansión de aforos con la preservación de los escenarios patrimoniales, en un certamen que refuerza su papel como uno de los grandes referentes del teatro clásico en el circuito nacional.

Organizado por el Consorcio del Gran Teatro de Cáceres, el festival arrancará de forma oficial el 4 de junio con una inauguración en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (Palacio de los Golfines de Abajo). En total se representarán 21 espectáculos entre teatro y música, de los cuales tres serán estrenos absolutos, con propuestas procedentes de Portugal, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Sección Oficial

La apertura de la sección Escena Clásica, núcleo oficial del festival, tendrá lugar el 11 de junio en la plaza de San Jorge con el ballet Romeo y Julieta, con música de Sergei Prokofiev, en una producción de la Compañía LGAM y el Worldwide Ballet Theatre dirigido por Aleksey Bogutskiy.

Entre los estrenos destaca la coproducción luso-extremeña Pândiga, de Umcolectivo junto a Actos Íntimos, una reinterpretación de Gil Vicente que traza paralelismos entre la migración histórica y la actual, impulsada por el actor cacereño Santi Senso. Desde Extremadura, Verbo Producciones estrenará Casa con dos puertas, mala es de guardar, mientras que Arroz con Costra Producciones presentará El sueño es vida, versión libre de La vida es sueño de Calderón de la Barca.

El cartel incorpora también a Paloma San Basilio, que protagonizará Dulcinea, escrita por Juan Carlos Rubio, en la que la artista interpreta y canta acompañada al piano, con funciones los días 12 y 13 de junio en el Gran Teatro. Otro de los nombres habituales del certamen, El Brujo, regresará con su versión de Lazarillo de Tormes, prevista para los días 17 y 18 de junio, manteniendo su habitual doble función ante un público que suele agotar localidades.

Por su parte, Pepe Viyuela participará con El guitón Onofre, rescate de la tercera novela picaresca española escrita en 1604 por Gregorio González, que subirá a escena el 19 de junio. El festival contará además con el regreso de Els Joglars, que celebran su 65 aniversario con un nuevo montaje dirigido por Albert Boadella y Ramón Fontserè, con una propuesta de crítica al conformismo social contemporáneo.

El festival se desarrollará en espacios emblemáticos de la ciudad como la plaza de San Jorge, el Gran Teatro, el Museo de Cáceres, la Fundación Tatiana, el Palacio de Carvajal, la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, el Corral de las Cigüeñas y la Filmoteca de Extremadura, consolidando el carácter patrimonial y escénico del casco histórico como eje del certamen.

La clausura tendrá lugar el 29 de junio con un cóctel benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el Gran Teatro, seguido de la última función infantil y un homenaje a Emulsión Teatro. El festival combinará así grandes producciones, estrenos absolutos, música clásica y actividades paralelas como pasacalles, talleres infantiles y el Laboratorio del Clásico.

Presentación del Clásico en el ambigú del Gran Teatro, este viernes. / CARLOS GIL

En la presentación del certamen, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha subrayado el valor estratégico del festival, destacando su capacidad para “convertir Cáceres en un gran escenario para la palabra, la emoción y la cultura”, y defendiendo el papel del teatro clásico como vínculo con la historia y el patrimonio.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha puesto en valor el regreso de la programación a la plaza de San Jorge, que ha calificado como “un auténtico lujo”, y ha agradecido la labor de la directora del festival, Marisa Caldera, por su capacidad para “reinventar cada año esta cita cultural”.