Comedias familiares, ciencia ficción y thrillers protagonizan la nueva oferta cinematográfica cacereña

La cartelera llega esta semana con una mezcla pensada para públicos muy distintos: comedias familiares, acción de alto voltaje, biografías musicales, ciencia ficción, animación y cine documental. Hay películas para ir al cine sin demasiadas complicaciones, pero también títulos que buscan emocionar, sorprender o recuperar personajes muy instalados en la memoria popular.

Comedias para todos los públicos

Entre las opciones más ligeras aparece 'La familia Benetón +2', secuela de la comedia familiar protagonizada por Leo Harlem. La película recupera a Toni Benetón, que vuelve a ver cómo su casa se convierte en un pequeño caos cuando la llegada de dos nuevos bebés altera el equilibrio de su familia multicultural.

También en clave de humor llega 'Pizza Movies', dirigida por Carlo Padial y con Berto Romero, Judit Martín, Joaquín Reyes, Bruna Cusí y Raúl Arévalo en el reparto. La cinta encaja en ese tipo de comedia absurda y reconocible que juega con personajes desbordados, situaciones incómodas y un tono deliberadamente disparatado.

La tercera propuesta familiar es 'Las ovejas detectives', una comedia con misterio en la que un rebaño decide investigar la muerte de su pastor. La película, dirigida por Kyle Balda, mezcla thriller y humor a partir de una premisa tan sencilla como eficaz: unas ovejas convencidas de que pueden resolver un crimen mejor que los humanos.

Acción, tensión y adrenalina

Para quienes busquen una sesión más intensa, 'Mortal Kombat II' sube el volumen de la semana. La secuela del reinicio cinematográfico de la saga vuelve a apostar por peleas, torneos, personajes icónicos y una puesta en escena marcada por la violencia estilizada del videojuego. Simon McQuoid repite en la dirección y el reparto incorpora a Karl Urban como Johnny Cage.

En otro registro aparece 'Jugada maestra', thriller con elementos de comedia negra dirigido por John Patton Ford. Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris y Topher Grace encabezan una historia sobre dinero, ambición y decisiones límite.

Y para los amantes del universo galáctico, acaba de aterrizar también 'The Mandalorian and Grogu', la nueva película dirigida por Jon Favreau que lleva nuevamente el universo Star Wars a la gran pantalla tras varios años sin estrenos cinematográficos de la saga. La historia recupera a Din Djarin y Grogu en una nueva misión vinculada a la Nueva República y a los restos del antiguo Imperio, manteniendo además el tono de aventura espacial y western galáctico que convirtió a The Mandalorian en uno de los mayores fenómenos recientes de Lucasfilm.

A este bloque de tensión y misterio se suma además 'Hokum', una propuesta de terror psicológico que apuesta menos por los sobresaltos y más por la incomodidad constante. La película desarrolla una historia marcada por sucesos extraños, una sensación creciente de amenaza y una atmósfera cada vez más perturbadora, en la que realidad y paranoia comienzan a mezclarse.

Historias con peso emocional

La cartelera también deja espacio para el drama. 'Incontrolable', dirigida por Kirk Jones, se ha estrenado en España de la mano de SelectaVisión y parte de una historia de superación personal marcada por la enfermedad, la familia y la dificultad de mantener el control cuando la vida se desordena.

Uno de los títulos más esperados es 'Michael', biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson. La película repasa la vida y la música del artista desde sus primeros años hasta su muerte el 25 de junio de 2009, con la dificultad añadida de abordar tanto el mito global como las sombras que acompañaron su figura pública.

Ciencia ficción, videojuegos y regresos con glamour

La ciencia ficción llega con 'Proyecto Salvación', adaptación de la novela de Andy Weir dirigida por Phil Lord y Christopher Miller. Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo ha llegado allí y con una misión decisiva: evitar una catástrofe que amenaza a la Tierra.

El público familiar tiene además una cita con 'Super Mario Galaxy: la película', nueva entrega animada del universo de Nintendo. Mario, Luigi y Peach llevan ahora la aventura hasta el espacio, en una propuesta de acción, comedia y animación.

Y para cerrar la semana, sigue en cartelera 'El diablo viste de Prada 2', secuela del fenómeno de 2006. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan al universo de Runway en una historia marcada por la moda, el poder, las rivalidades profesionales y la transformación del periodismo y los medios impresos.

Porque al final la cartelera también refleja las distintas formas que tiene el público de acercarse al cine: quienes buscan desconectar con una comedia disparatada, quienes prefieren emocionarse con historias más humanas o quienes disfrutan dejándose llevar por la acción, la ciencia ficción o la nostalgia.

Y esta semana, entre aventuras galácticas, biografías musicales, thrillers, moda y películas familiares, las salas de Cáceres vuelven a llenarse de propuestas capaces de adaptarse a casi cualquier estado de ánimo antes de que se apaguen las luces.