Sucesos
El conductor del camión bloqueado en Cáceres superaba la tasa penal de alcoholemia
La Policía Local remite al juzgado el atestado por los daños causados y la alcoholemia positiva del conductor del vehículo
El camionero que colapsó durante horas el centro de Cáceres tras quedar atrapado con un vehículo de gran tonelaje en varias calles estrechas y peatonales próximas al casco histórico afronta un presunto delito contra la seguridad vial por alcoholemia, después de que la Policía Local confirmara que rebasaba la tasa penal establecida por la normativa vigente.
El suceso se produjo el pasado miércoles y el camión permaneció durante horas encajado en una confluencia de calles junto al Gran Teatro. Tuvo que ser retirado en la madrugada del jueves en la confluencia de las calles San Antón, Clavellinas, San Pedro y Parras.
El suceso obligó a cortar completamente la circulación mientras los agentes organizaban un dispositivo para garantizar la seguridad y facilitar la retirada del vehículo.
Delito penal
Según ha explicado el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel, la prueba de alcoholemia practicada al conductor arrojó un resultado positivo “que deriva en un delito penal” contra la seguridad vial.
El edil ha señalado además que el estado del camionero explicaría que “haya llegado hasta ese punto sin realmente saber por dónde iba”, al considerar que “las condiciones del conductor no eran las que le propiciarían una buena conducción”.
La complejidad de las maniobras obligó a desplazar hasta Cáceres a otro conductor de la empresa de transportes desde Madrid para hacerse cargo del camión y proceder a su retirada bajo supervisión policial. Durante la operación, el vehículo tuvo incluso que circular en dirección prohibida por la calle San Antón para poder abandonar la zona.
El camión habría accedido al centro urbano desde Camino Llano, a la altura del Museo Helga de Alvear, a través de la calle Colón, aprovechando un cambio de sentido del tráfico que le permitió entrar en una zona restringida.
Atestado
La Policía Local ya cursó el correspondiente atestado para cuantificar los daños ocasionados, entre ellos desperfectos en señalización de tráfico y balcones de viviendas particulares. El expediente ya ha sido remitido al juzgado competente, que decidirá si el conductor pasa a disposición judicial o si el procedimiento continúa mediante instrucción.
En España, conducir un vehículo constituye un delito penal cuando se supera la tasa de 0,60mg/l de alcohol en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, según establece el Código Penal.
Alcanzar o superar estos niveles conlleva consecuencias a nivel penal:
- Prisión: de 3 a 6 meses.
- Multa: de 6 a 12 meses.
- Trabajos en beneficio de la comunidad: de 31 a 90 días.
- Retirada del carnet: privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo de entre 1 y 4 años.
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