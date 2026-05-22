El desbloqueo de la autovía para conectar Cáceres con Portugal salta a la Asamblea de la República en Lisboa

La protesta de Monfortinho este miercóles no ha sido un punto final, sino el arranque de una nueva secuencia política para intentar desbloquear la conexión por autovía entre el norte de Extremadura y la Beira Baixa. Tras la concentración celebrada este miércoles en la frontera hispano-lusa, la Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura y Beira Baixa llevará el próximo jueves 28 de mayo su reivindicación a la Assembleia da República, en Lisboa.

La delegación será recibida, según la agenda facilitada por la propia plataforma, por el grupo parlamentario Chega a las 10.00 horas, hora portuguesa, y por el Grupo Parlamentario Socialista, PS, a las 11.00 horas. El objetivo es trasladar directamente a los diputados portugueses la necesidad de fijar calendario, financiación y compromisos concretos para completar la conexión Madrid-Lisboa por Moraleja, Monfortinho y Castelo Branco.

La cita llega después de que la movilización reuniera a más de 1.000 personas, según la organización y la Cámara de Idanha-a-Nova, entre representantes institucionales, empresarios, colectivos sociales y ciudadanos de ambos lados de La Raya. La plataforma quiere convertir esa imagen de unidad territorial en presión institucional sostenida, tanto en España como en Portugal.

El éxito de Monfortinho y la presión sobre los gobiernos

La ATE reclama que las obras del tramo extremeño puedan comenzar cuanto antes y que Portugal avance en la conexión con Castelo Branco. La infraestructura pendiente se ha convertido en una reivindicación compartida por municipios, asociaciones empresariales y colectivos ciudadanos del norte cacereño y de la Beira Baixa, que la presentan como una cuestión de cohesión territorial, desarrollo económico y lucha contra la despoblación.

En el centro de la demanda está la unión por autovía entre Moraleja y Castelo Branco. Son unos 72 kilómetros pendientes, de los que aproximadamente 20 corresponden al lado español hasta la frontera por Monfortinho y unos 52 al tramo portugués hasta Castelo Branco. Para los promotores, esa distancia es la que sigue impidiendo completar un corredor por el norte extremeño entre Madrid y Lisboa.

El mensaje que deja la concentración es claro: la protesta ciudadana continuará si no se traduce en decisiones administrativas y presupuestarias. La plataforma ha defendido que ya no bastan los anuncios y que la reivindicación debe entrar ahora en una fase de compromisos verificables.

Guardiola mete presión a Puente

La resaca de la movilización coincide con el nuevo requerimiento de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La jefa del Ejecutivo autonómico ha solicitado la firma urgente del acuerdo bilateral entre España y Portugal para desbloquear el proyecto del puente internacional que permitiría prolongar la EX-A1 hacia la frontera.

Fotogalería | Portugal y Cáceres se manifiestan para exigir una autovía / Cedidas a El Periódico

Guardiola ha trasladado al ministro que el acuerdo con Portugal debe estar firmado en julio. La Junta sostiene que no es necesario esperar a una cumbre hispano-lusa para formalizarlo y defiende que puede rubricarse mediante un acuerdo administrativo entre gobiernos.

Ese debate sitúa la reivindicación de Monfortinho en un tablero más amplio: no se trata solo de una carretera autonómica, sino de una conexión internacional que exige coordinación entre administraciones españolas y portuguesas. Por eso la presencia de la ATE en Lisboa aparece como el siguiente paso natural de una presión que ya no quiere quedarse en el lado español de la frontera.

Las acciones que quiere retomar la plataforma

La reunión del 28 de mayo en Lisboa será una de las primeras acciones tras la protesta. La plataforma aspira a reactivar la interlocución con los grupos parlamentarios portugueses, sostener la presión ante los gobiernos de España y Portugal y reclamar que los presupuestos incorporen partidas concretas para que la obra deje de estar en fase de promesas.

Entre las acciones a retomar figuran la petición de un calendario técnico y político para el tramo pendiente, el seguimiento del acuerdo sobre el puente internacional y la exigencia de una reunión de alto nivel que implique a la Junta de Extremadura y al Gobierno portugués. La ATE también quiere mantener la movilización social en el territorio para que la reivindicación no pierda fuerza tras el eco de Monfortinho.

La clave, a partir de ahora, será comprobar si la foto de la frontera se transforma en documentos, firmas y presupuestos. La autovía del norte de Cáceres ha pasado de la protesta ciudadana a la agenda parlamentaria portuguesa. El reto es que ese salto no vuelva a quedarse en otra ronda de reuniones sin máquinas sobre el terreno.