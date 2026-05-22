Feria y Fiestas 2026
El sofocante calor marca el Día del Niño pero el ferial de Cáceres firma su primer ‘llenazo’
El encendido oficial de San Fernando será el próximo martes
El termómetro ha marcado el ritmo del primer día de feria en Cáceres. La preferia de San Fernando ha arrancado este viernes con el Día del Niño, la tradicional cita familiar con precios reducidos para los más pequeños. Las altas temperaturas han retrasado la llegada de parte del público, pero el recinto ha ido ganando ambiente conforme avanzaba la tarde, entre paseos, esperas y las primeras vueltas.
Los descuentos han sido el principal reclamo de la jornada, aunque cada atracción ha aplicado su propia rebaja. En los habituales coches de choque, por ejemplo, el precio para los más pequeños ha pasado este viernes de 3,50 a 2,50 euros. Paula Tena, a cargo de otra de las instalaciones, ha señalado que en su caso también han reducido un euro la tarifa habitual. "Es algo que se acuerda previamente entre los feriantes".
El goteo de asistentes se ha concentrado especialmente a última hora de la tarde, cuando el sol empezaba a aflojar y la actividad era ya visible en buena parte del ferial. Rafa Caballero, vecino de Cáceres, ha asistido con sus hijos sobre las siete y media para aprovechar los precios reducidos. "Venimos a pasar un rato con los niños para que disfruten. La idea es quedarnos hasta las diez y media o las once, para que puedan aprovecharlo al máximo".
El plan se ha repetido entre otras familias. Juanfran Aguilar también ha acudido al recinto con niños y con el calor todavía presente. "Hemos llegado hace un rato y ya nos estamos hidratando", ha comentado. A esa hora, las botellas de agua, las paradas para refrescarse y el movimiento creciente han formado parte de una tarde que ha ido ganando ambiente con el paso de las horas.
La noche, para las casetas
La preferia también empezará a moverse este viernes en horario nocturno. La caseta María Bonita será la única que abra sus puertas esta noche. Juan Manuel Fernández, uno de sus encargados, espera una buena respuesta pese a las altas temperaturas. "Hoy abriremos a partir de las once", ha indicado. A su juicio, la noche puede favorecer la llegada de público al recinto. "Ha salido una feria con muy buen tiempo y, como en la preferia abrimos por la noche, esperamos que venga muchísima gente", ha añadido.
El sábado se sumará también Capote, en un arranque progresivo de las casetas. En total, este año la cita contará con 12 espacios abiertos, la mitad de las 24 parcelas disponibles, en una feria que irá ganando ambiente conforme avance el fin de semana.
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