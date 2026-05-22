Extremadura reduce su litigiosidad pero con un ‘atasco’ judicial de 67.000 asuntos pendientes

Extremadura mantiene en 2025 un sistema judicial marcado por una aparente estabilidad en la entrada y resolución de asuntos, pero con un volumen estructural de procedimientos pendientes que sigue condicionando el funcionamiento de los tribunales. La ligera caída de la litigiosidad no elimina la presión acumulada, que continúa situando a la Justicia extremeña en un escenario de carga sostenida.

Equilibrio judicial

La litigiosidad en la comunidad autónoma se redujo un 4,7% durante 2025, con un total de 131.718 asuntos ingresados, según la Memoria Judicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). En paralelo, los órganos judiciales resolvieron 131.417 asuntos, prácticamente en el mismo nivel de entrada de nuevos procedimientos, lo que refleja un sistema en equilibrio operativo.

La presidenta del TSJEx, María Félix Tena Aragón, ha subrayado durante la presentación del informe que estos datos reflejan una situación de “estabilidad” en la carga de trabajo judicial. “Se observa una ligera reducción en la entrada de asuntos y se mantiene la capacidad de resolución de los órganos judiciales”, ha indicado.

En trámite

Sin embargo, la memoria deja también una cifra relevante: 67.586 asuntos en trámite al cierre del ejercicio, lo que confirma la existencia de un ‘atasco’ judicial estructural que continúa afectando al sistema.

Uno de los principales cambios organizativos del año ha sido la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha supuesto una transformación progresiva del mapa judicial en los 21 partidos judiciales de Extremadura. Dieciséis de ellos entraron en Fase I el 1 de julio, mientras que Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito lo hicieron el 31 de diciembre en Fase III.

presentación de la Memoria Judicial la sede de cacereña del TSJEx. / EP

Tena Aragón ha destacado que la implantación se ha desarrollado “con normalidad y sin incidencias reseñables”, y ha subrayado que la reforma ha permitido mantener los niveles de resolución de asuntos sin alterar la prestación del servicio público de Justicia.

La modernización del sistema ha venido acompañada de avances en digitalización y en la incorporación de herramientas tecnológicas para la gestión procesal, lo que ha permitido agilizar trámites, reducir desplazamientos y reforzar la tramitación telemática de procedimientos.

Violencia de género y peticiones

En el ámbito de la violencia de género, la memoria destaca la creación de nuevas secciones especializadas y el refuerzo de magistrados, avanzando hacia una especialización territorial completa en toda la comunidad autónoma. Extremadura se sitúa así como la única región con todo su territorio judicial especializado en esta materia.

El informe recoge además la petición de refuerzo de la planta judicial, con la solicitud de nuevas plazas de magistrados en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales de Cáceres y Badajoz, así como en los Tribunales de Instancia en áreas como Civil, Mercantil y Social, a la espera de su aprobación en un real decreto de nuevas unidades judiciales.

El programa ‘Educar en Justicia’ ha contado durante el curso 2024/2025 con la participación de 1.600 alumnos de 45 centros educativos, con la implicación de jueces y magistrados en actividades formativas, visitas a centros y simulaciones de juicios.

La memoria concluye con las actuaciones vinculadas al 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura, que han incluido jornadas de puertas abiertas del TSJEx y la visita del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dentro de un programa de divulgación institucional y acercamiento a la ciudadanía.