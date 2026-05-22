Cultura
Lo que hay que activar para estar informado sobre la Capitalidad Cultural de Cáceres
La suscripción a la newsletter es gratuita y se realiza a través de la web oficial, facilitando el seguimiento de la candidatura.
El Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 ha activado su newsletter oficial con el objetivo de reforzar la comunicación con la ciudadanía, el tejido asociativo y los agentes culturales de la ciudad. La herramienta ya está operativa y permitirá seguir de forma periódica la evolución de la candidatura cacereña.
El nuevo boletín nace como un canal directo para compartir novedades, actividades, convocatorias y proyectos relacionados con Cáceres 2031. También servirá para difundir propuestas y oportunidades de participación en un proceso que el Consorcio plantea como colectivo, abierto y conectado con la ciudad y con el conjunto de Extremadura.
Información semanal
La newsletter tendrá una periodicidad semanal y recogerá los principales hitos vinculados a la candidatura. La intención, según la información difundida por Cáceres 2031, es mantener una comunicación constante, cercana y accesible con todas las personas interesadas en el proceso.
La suscripción es gratuita y se realiza a través de la web oficial de la candidatura. Las personas interesadas deben acceder a la página de Cáceres 2031 y pulsar el botón "Suscríbete", situado en la parte superior derecha. El formulario solicita el correo electrónico y la aceptación de la política de privacidad.
Una candidatura con vocación participativa
El lanzamiento del boletín se enmarca en la estrategia de Cáceres 2031 para ampliar la implicación social en torno a la candidatura. El Consorcio anima a asociaciones, colectivos, entidades y ciudadanía en general a sumarse a este canal de información y a participar en la construcción del proyecto.
La candidatura cacereña aspira a reforzar su dimensión local y regional, pero también su proyección europea. En esa línea, la newsletter busca facilitar que las iniciativas culturales, las convocatorias y los avances del proyecto lleguen de forma ordenada a quienes quieran seguir de cerca el camino de Cáceres hacia 2031.
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