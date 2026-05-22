Medio siglo latiendo en el corazón de Cáceres: el Centro de Mayores Plaza Mayor celebra 50 años de vida compartida

En el mismo corazón monumental de Cáceres, donde la ciudad se despierta cada mañana entre soportales, terrazas y turistas, hay un edificio que desde hace cinco décadas guarda otra memoria más íntima y menos visible: la de miles de mayores que han encontrado allí compañía, aprendizaje, refugio y alegría. El Centro de Mayores Plaza Mayor celebró este viernes su 50 aniversario con un emotivo acto cargado de recuerdos, homenajes y reivindicación del envejecimiento activo como motor de comunidad.

Aunque este aniversario tiene algo de trampa, pues la realidad es que no cumple 50, sino 51 años. Sin embargo, la fecha sigue siendo de merecida celebración, pues el año pasado el centro se encontraba de reforma y no se pudieron celebrar estas Bodas de Oro que, un año después, ya pueden celebrar juntos.

La directora del centro, Carmen Bohoyo, fue la encargada de abrir una jornada marcada por la emoción. Rodeada de representantes institucionales, asociaciones, trabajadores y usuarios, recordó que el centro ha sido "mucho más que un edificio físico". "Ha sido un espacio para compartir, para participar, para aprender y para enseñar", afirmó ante un auditorio en el que convivían generaciones distintas unidas por un mismo vínculo afectivo con el centro.

Galería | El Centro de Mayores Plaza Mayor cumple 50 años en el corazón de Cáceres / Pablo Parra

Fueron varios los representantes de diferentes asociaciones o entidades que se encontraban allí presentes: antiguos trabajadores, miembros de AOEX o el CEIP Nuestra Señora de la Montaña -que coordinan la iniciativa de los Corazones Solidarios- o trabajadores sociales. Nadie se quiso perder el acto de uno de los centros de mayores más clásicos de Cáceres.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos; la directora gerente del Sepad, Estrella Martínez; y la gerente territorial del Sepad en Cáceres, Arantxa Sánchez.

Bohoyo quiso poner el foco especialmente en las personas que sostienen el día a día del centro: trabajadores, monitores, juntas de gobierno y usuarios. "Celebrar 50 años es reconocer el pasado, poner en valor el presente y mirar al futuro con el firme compromiso de seguir trabajando por un envejecimiento vivo, digno y participativo", señaló.

Un centro que es símbolo de ciudad

La idea de comunidad fue una constante durante toda la mañana. Algo que defendió el alcalde, Rafa Mateos, quien evocó una imagen cotidiana que, según confesó, aún conserva grabada desde su llegada al Ayuntamiento. "Muchas mañanas, sobre todo en verano, abría la ventana del despacho y escuchaba música. Preguntaba de dónde venía y me decían: 'Es el centro de mayores de la Plaza Mayor'", recordó sonriendo.

Para el regidor, esa escena resume el espíritu del lugar. "Eso representa la alegría con la que afrontáis el día a día y con la que afrontáis la vida", dijo dirigiéndose a los socios del centro, a quienes definió como "los verdaderos protagonistas".

Galería | El Centro de Mayores Plaza Mayor cumple 50 años en el corazón de Cáceres / Pablo Parra

Mateos agradeció el trabajo de técnicos, personal del Sepad, asociaciones colaboradoras y juntas de gobierno, pero insistió en que la auténtica esencia del edificio está en quienes lo llenan cada jornada. "Estos 50 años son solo el símbolo de lo que queda por delante", afirmó.

Del antiguo hogar del pensionista al modelo de envejecimiento activo

La directora gerente del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia), Estrella Martínez, aprovechó el aniversario para subrayar el papel estratégico que desempeñan estos centros en el futuro demográfico de Extremadura. "Ya no son aquellos hogares de pensionistas de antes. Los han convertido en otra cosa", explicó.

Martínez defendió el modelo del Centro Plaza Mayor como referencia para la comunidad autónoma. "Aquí está el camino que tenemos que seguir", señaló, en referencia a una concepción del envejecimiento basada en la participación social, la autonomía y la vida activa.

Galería | El Centro de Mayores Plaza Mayor cumple 50 años en el corazón de Cáceres / Pablo Parra

Actualmente, el Sepad gestiona 37 centros de mayores en Extremadura y trabaja en una estrategia regional de envejecimiento y longevidad en la que participan usuarios y profesionales. "El futuro lo hacemos entre todos, no exclusivamente la administración", afirmó.

Los recuerdos de quienes lo vieron nacer

Pero el momento más emotivo del acto llegó con los testimonios de antiguas trabajadoras que ayudaron a construir la historia del centro desde sus primeros años. Sus palabras sirvieron para reconstruir la transformación social de toda una época.

La primera en intervenir fue Victoria Ferrero, primera trabajadora social del centro, que viajó con la memoria hasta mayo de 1975, cuando cruzó por primera vez las puertas del entonces Hogar del Pensionista.

"Los mayores entraban y todos contaban lo mismo: 'Este edificio era el Casino de Artesanos cuando éramos jóvenes'. Venían a recuperar su casa de juventud", relató emocionada.

Ferrero recordó unos años en los que la profesión de asistente social era todavía prácticamente desconocida y en los que el centro comenzó a detectar necesidades invisibles: soledad, enfermedad, falta de recursos o aislamiento. También evocó cómo nacieron las primeras juntas democráticas del hogar "cuando en España todavía no existía la democracia".

Galería | El Centro de Mayores Plaza Mayor cumple 50 años en el corazón de Cáceres / Pablo Parra

Mientras los hombres ocupaban las mesas de juegos y lectura de prensa, las mujeres empezaron a reclamar viajes, bailes y actividades culturales. Sin apenas recursos ni monitores, los propios socios impulsaban talleres, encuentros y actividades comunitarias. "Aquello era dinámico y bullicioso", resumió.

La médica Montaña Román, especialista en geriatría recién ingresada en la Academia de Medicina de Extremadura y una de las figuras más queridas del centro, recordó su llegada en 1982 y cómo aquel trabajo cambió para siempre su manera de entender la medicina y la atención a las personas mayores.

"Descubrí el trabajo en equipo y descubrí lo que necesitaban las personas mayores", explicó. A partir de las carencias detectadas en el centro surgieron proyectos pioneros relacionados con la ayuda domiciliaria, el envejecimiento saludable, la atención a las demencias y los futuros centros de día. "Este hogar me permitió crecer como persona y como médica", confesó con visible emoción.

La jornada la completaron la proyección de un vídeo conmemorativo y una actuación musical a cargo de Pilar Boyero en homenaje a Rocío Jurado.

Mucho más que actividades

La celebración dejó claro que el Centro de Mayores Plaza Mayor ha trascendido desde hace tiempo la idea tradicional de un simple espacio asistencial. Hoy acoge programas intergeneracionales con colegios e institutos, iniciativas con instituciones penitenciarias, talleres de alfabetización digital, clubes de lectura, programas de ejercicio físico, actividades culturales y proyectos solidarios junto a asociaciones como AOEX o entidades sociales de la ciudad.

También se prepara para impulsar nuevas iniciativas relacionadas con la soledad no deseada, uno de los grandes retos sociales asociados al envejecimiento.

'Corazones Solidarios' para enfermos de cáncer, la iniciativa del centro de mayores 'Plaza Mayor' / Pablo Parra

50+1 años después de su nacimiento, el antiguo hogar del pensionista continúa reinventándose sin perder aquello que lo convirtió en un lugar imprescindible para miles de cacereños: la sensación de pertenencia.

Porque, más allá de los discursos institucionales, hubo una idea que se repitió durante toda la mañana y que probablemente resume mejor que ninguna otra el espíritu de este aniversario: para muchas personas mayores de Cáceres, el centro de la Plaza Mayor no es un servicio público. Es, sencillamente, su casa.