La movida nocturna de La Madrila de Cáceres, bajo vigilancia: 819 actuaciones policiales en un año tras las quejas por seguridad

La Madrila vuelve a situarse en el centro del debate municipal por la convivencia, el descanso vecinal y el ocio nocturno. A raíz de las críticas del PSOE sobre la falta de seguridad en la zona, el concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha defendido durante el Pleno que la Policía Local de Cáceres mantiene un dispositivo permanente de control, prevención y vigilancia en el barrio.

Según los datos aportados por el edil, entre abril de 2025 y abril de 2026 se han realizado 819 intervenciones policiales en La Madrila. El dispositivo, ha recordado Muriel, se puso en marcha en 2023 y se mantiene activo con actuaciones específicas en seguridad ciudadana, control del ocio nocturno, ruido, tráfico y vigilancia de establecimientos.

"Este dato refleja una actuación continuada con medidas concretas en los ámbitos clave de la convivencia, el control del ocio nocturno y la seguridad ciudadana", ha aseverado el concejal durante su intervención.

Alcohol, drogas y tráfico

Uno de los apartados del balance se centra en la seguridad vial y los controles preventivos. La Policía Local ha desarrollado en este periodo 16 controles de alcoholemia y drogas en el entorno de La Madrila, con 95 vehículos controlados.

El resultado de esos controles ha sido de 10 alcoholemias positivas y 75 negativas. A estas actuaciones se suman 24 denuncias por infracciones de tráfico y otras intervenciones complementarias dentro de campañas específicas.

La Madrila de Cáceres: el paisaje después de la batalla / Cedidas por los vecinos

El Gobierno local sostiene que estos datos demuestran que la presencia policial no se limita a momentos puntuales, sino que forma parte de una estrategia de vigilancia continuada en una zona especialmente sensible de la ciudad por la concentración de locales y actividad nocturna.

Ruidos y molestias vecinales

La convivencia sigue siendo uno de los principales focos de actuación. Según el informe expuesto por Muriel, la Policía Local ha registrado más de medio centenar de intervenciones directas relacionadas con molestias en el barrio.

En concreto, se han contabilizado 22 intervenciones por ruidos, 19 actuaciones por molestias en establecimientos, principalmente también vinculadas al ruido, y 12 intervenciones por molestias vecinales. En total, son más de 50 actuaciones relacionadas con la convivencia y el descanso de los residentes.

Pedro Muriel, ayer, en el Ayuntamiento de Cáceres. / Carlos Gil

En paralelo, la Policía Local ha llevado a cabo 15 controles de establecimientos públicos para supervisar el cumplimiento de horarios y la actividad del ocio nocturno. Para el Ayuntamiento, estas inspecciones evidencian una vigilancia directa y constante sobre los locales.

Respuesta en menos de 9 minutos

El informe municipal también incorpora datos sobre la capacidad de respuesta policial. Más del 41% de las incidencias consideradas de prioridad alta fueron atendidas en menos de 9 minutos, según ha indicado el concejal de Seguridad.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Muriel ha defendido que los datos "evidencian que existe una presencia policial constante y efectiva en La Madrila, con actuaciones concretas en todos los ámbitos que preocupan a los vecinos: ruido, control del ocio y seguridad".

El edil ha insistido en que el equipo de Gobierno está actuando "con datos y con resultados". En esa línea, ha citado los controles de alcohol y drogas, las inspecciones a establecimientos y las intervenciones por molestias vecinales como prueba de que se responde a "los problemas reales del barrio".

El pulso político por La Madrila

La respuesta del Gobierno local llega después de las críticas del PSOE por la situación de seguridad en La Madrila, un barrio donde la convivencia vinculada al ocio nocturno lleva años generando debate entre vecinos, hosteleros, Policía Local y Ayuntamiento.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Muriel ha cerrado su intervención asegurando que el equipo de Gobierno continuará atendiendo las demandas de los vecinos y vecinas de La Madrila para garantizar la convivencia, el descanso vecinal y un ocio responsable.

El choque político, sin embargo, deja una cuestión abierta: si las 819 intervenciones realizadas en un año demuestran que el dispositivo funciona o, por el contrario, reflejan que el problema sigue instalado en el barrio. En La Madrila, la seguridad se mide ahora en datos, pero también en algo más difícil de cuantificar: la sensación de tranquilidad de quienes viven allí.