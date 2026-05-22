El policía de Cáceres que salvó a una mujer en vacaciones: siete agentes son reconocidos

Un gesto rápido, en mitad de unas vacaciones familiares, ha acabado convertido en una de las actuaciones reconocidas por la Junta de Extremadura en el Día de la Policía Local de Extremadura, celebrado este miércoles en Zafra. El agente de la Policía Local de Cáceres Juan Carlos Rodríguez González ha recibido la Medalla al Mérito de la Policía Local de Extremadura, en su categoría de plata, por salvar la vida de una mujer que sufrió un atragantamiento en el comedor del hotel en el que se alojaba en Islantilla.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cáceres, el policía actuó con rapidez y practicó la maniobra de Heimlich, lo que permitió expulsar el objeto que obstruía las vías respiratorias de la víctima y evitar consecuencias fatales. La intervención se produjo el pasado verano, cuando el agente se encontraba de vacaciones con su familia.

Dos oficiales entraron en una vivienda llena de humo

La Junta también ha concedido la Medalla al Mérito de la Policía Local de Extremadura, en su categoría de plata, a los oficiales Miguel Ángel Pulido Gil y Jesús Roldán Cerro por su intervención en un incendio registrado en una vivienda.

De acuerdo con la información municipal, ambos accedieron al inmueble, que se encontraba lleno de humo, para rescatar a un hombre que estaba semiinconsciente en una de las habitaciones. Tras evacuarlo, volvieron a entrar para comprobar si había otra persona en el interior y cerrar las llaves del gas, en una actuación que puso en riesgo su propia integridad física.

El rescate de un perro en un quinto piso

Además de las medallas, la Junta de Extremadura ha otorgado placas de reconocimiento a la labor policial y de seguridad de Extremadura a los agentes Gerardo Gil Izquierdo y José Alejandro Domínguez Sánchez por una actuación conjunta desarrollada en abril de 2025.

Ambos intervinieron en el rescate de un perro que se encontraba suspendido en el balcón de un quinto piso, con gran parte del cuerpo fuera de la barandilla y en riesgo inminente de precipitarse al vacío. Los agentes actuaron de forma coordinada, accediendo a distintas viviendas del edificio para sujetar al animal y lograr introducirlo de nuevo en el domicilio. Con ello, según el Ayuntamiento, evitaron también el riesgo para las personas que se encontraban en la calle.

Reconocimiento a la Patrulla Verde

Los reconocimientos a la Policía Local de Cáceres se completan con la distinción recibida por los agentes Pedro Hernández Borrega y Juan Pedro Rebollo Gallego, integrantes de la Patrulla Verde, durante los actos celebrados en Trujillo con motivo del aniversario de la Fundación de la Guardia Civil.

Ambos han recibido una Mención Honorífica de la Guardia Civil por la colaboración mantenida con el Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona. La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha destacado "la profesionalidad, plena disponibilidad y el excelente espíritu de cooperación" de los dos agentes, y ha subrayado que su implicación "ha fortalecido la eficacia operativa" de las unidades y ha redundado "directamente en la seguridad y en la calidad del servicio prestado a los ciudadanos de Cáceres".

"Un enorme orgullo" para la ciudad

El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha felicitado públicamente a todos los policías locales reconocidos y ha mostrado "el enorme orgullo de toda la ciudad y del equipo de Gobierno por el trabajo que realiza diariamente la Policía Local de Cáceres".

Muriel ha valorado especialmente que "la mayoría de las condecoraciones entregadas este año en el acto institucional del Día de la Policía Local de Extremadura hayan recaído en policías de Cáceres", con cinco agentes de la Jefatura cacereña y uno de la de Don Benito. A su juicio, ese dato demuestra "el alto nivel de profesionalidad, entrega y vocación de servicio" de la plantilla.

El edil ha señalado además que "detrás de cada uno de estos reconocimientos hay actuaciones ejemplares, realizadas muchas veces en situaciones de gran riesgo y tensión, en las que los policías anteponen la seguridad y la vida de los demás a cualquier otra consideración".

El equipo de Gobierno ha acompañado a los agentes en los actos institucionales. Al Día de la Policía Local de Extremadura, celebrado en Zafra, han acudido Pedro Muriel y la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos. Al acto de la Guardia Civil en Trujillo ha asistido la concejala de Festejos y Juventud, Soledad Carrasco.