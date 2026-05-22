Ponzano celebra su puesta de largo en Cáceres con productos de la tierra, cóctel y ambiente festivo

Ponzano ha celebrado este viernes su inauguración oficial en Cáceres con una cita pensada para presentar en sociedad su propuesta gastronómica y de ocio en la calle Amberes. El establecimiento, ubicado en el barrio de Cabezarrubia, ha reunido a vecinos, allegados y representantes de la sociedad cacereña en una jornada marcada por los productos de la tierra, servicio de cóctel y un guiño musical a distintas generaciones.

La cita de este viernes ha dado continuidad a un estreno iniciado días atrás con la primera apertura al público. El negocio levantó la persiana el pasado 9 de mayo en un arranque más contenido que sirvió para tomar el pulso al barrio y recibir a los primeros clientes. Ahora, ha querido hacer una presentación más amplia con una convocatoria pensada para dar a conocer el proyecto en un ambiente más festivo. "Al final se trata de pasar todos juntos una buena tarde", ha señalado Isaac Amaya, responsable de Ponzano.

El ambiente ha acompañado desde el inicio, tanto en la terraza como en el interior del local, con buena parte de los asistentes repartidos entre ambos espacios. La celebración también ha incluido sorteos y regalos vinculados a diferentes eventos, dentro de una programación con la que el establecimiento quiere mantener actividad más allá de esta primera puesta de largo.

Un proyecto con equipo propio

Ponzano arranca con 12 trabajadores entre barra y cocina y con Isaac Amaya al frente del día a día. El hostelero defiende una fórmula basada en la atención cercana, el producto de la tierra y un concepto que combina gastronomía y ocio sin perder el vínculo con el barrio.

El joven empresario ha destacado que la intención es ofrecer un espacio variado, con una propuesta gastronómica apoyada en una oferta con acento extremeño y con capacidad para adaptarse a distintos momentos del día. No se plantea solo como un local para comer o tomar algo, sino como un punto de encuentro donde el cliente pueda quedarse, alargar la sobremesa y continuar con la primera copa sin necesidad de cambiar de establecimiento.

La calle Amberes gana peso

La apertura oficial de Ponzano refuerza además el crecimiento de la calle Amberes como uno de los ejes gastronómicos y de ocio con mayor movimiento en Cáceres. El barrio de Cabezarrubia ha ido ganando protagonismo en los últimos años con negocios orientados a una clientela que busca ambiente, comodidad y propuestas capaces de mantener actividad durante buena parte de la jornada.

En esa línea se sitúa este nuevo establecimiento, impulsado por Sociedad Grupo Ponzano Hostelería e Inversión. El local ocupa el espacio donde durante años estuvo la panadería y bar cafetería Chefpan, que cerró su etapa la pasada Navidad. Tras una remodelación integral, el inmueble ha dado paso a un espacio renovado, con una estética actual, cristalería en negro, tonos blancos, madera wengué y una iluminación cálida.

La reforma ha permitido configurar un local versátil, pensado para funcionar desde los desayunos hasta las copas. Aun así, su principal apuesta mira al tardeo, a los encuentros de media tarde, a la música y a una programación que pueda prolongar la estancia de los clientes.