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¿Sabías que la serie 'El pícaro' se rodó en Cáceres en 1974? Descubre todos los detalles

La ciudad se transformó en escenario de la España del Siglo de Oro con el rodaje de la serie de Fernán Gómez

'El pícaro', una serie rodada en Cáceres.

'El pícaro', una serie rodada en Cáceres. / RTVE

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En diciembre de 1974, Cáceres vivió un mes de intensa actividad municipal y cultural, marcado tanto por decisiones de la vida cotidiana como por la llegada de una producción televisiva que generó gran expectación. En el ámbito local, el pleno del Ayuntamiento acordó la instalación de marquesinas en las paradas de autobús, una medida orientada a mejorar la comodidad de los usuarios del transporte público. Asimismo, se aprobó la subida del precio del agua, una decisión que afectó directamente a la economía doméstica de los vecinos de la ciudad.

Una serie inspirada en la novela picaresca española

Pero si hubo un acontecimiento que destacó especialmente en aquel final de año fue el rodaje en la ciudad de la serie de Televisión Española 'El pícaro', dirigida y protagonizada por Fernando Fernán Gómez. La producción, considerada en su momento como una propuesta arriesgada y poco convencional, se convirtió en uno de los proyectos más singulares de la televisión pública de la época.

El pícaro se inspiraba en la tradición literaria de la novela picaresca española, con un tono satírico y una estructura episódica que seguía las andanzas de un personaje marginal que sobrevivía gracias a su ingenio y a su capacidad para engañar en una sociedad marcada por la miseria y la desigualdad. Su estética cuidada, su lenguaje cervantino y su enfoque crítico con ciertas estructuras sociales hicieron que la serie no pasara desapercibida.

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Cáceres como plató histórico y huella cultural

El rodaje en Cáceres supuso también un acontecimiento para la ciudad, que se convirtió temporalmente en escenario de la España del Siglo de Oro recreada por la producción. Sus calles y espacios históricos aportaron el ambiente perfecto para una serie que buscaba precisamente esa evocación del pasado, consolidando una relación habitual entre el patrimonio cacereño y la industria audiovisual. Aquel diciembre de 1974 quedó así marcado por decisiones administrativas de impacto cotidiano y por la huella cultural de un rodaje que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una de las obras más recordadas de la televisión española de su época.

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