Comercio local
La tienda 'Sabor a España' cierra en Pintores de Cáceres tras solo un año de actividad
Los vecinos lamentan el cierre del local en la calle Pintores, señalando que el tipo de negocio no termina de encajar en Cáceres
Estanterías vacías, productos retirados y un mostrador desordenado. Así se han encontrado este jueves los vecinos de la calle Pintores el establecimiento de 'Sabor a España', que ha cerrado hoy sus puertas en Cáceres apenas un año después de su apertura. Una de las trabajadoras del local ha explicado que la situación era "muy complicada" debido a las dificultades para mantener las ventas. Según ha señalado, al tratarse de una franquicia muy vinculada al turismo, el negocio no estaba logrando funcionar en la ciudad.
El cierre ha sorprendido a muchos viandantes que pasaban por la zona durante la mañana. Algunos vecinos aseguraban que "se veía venir" y apuntaban a que este tipo de franquicias no terminan de encajar en Cáceres, mientras que otros lamentaban que el establecimiento "ya se lo habían cargado".
Entre la sorpresa y la tristeza por el cierre, otra de las trabajadoras también lamentaba la situación y reconocía las dificultades que atravesaba el negocio: "Me da pena que cierre porque era una tienda que tenía buena acogida en Cáceres, pero aquí los clientes se fijan mucho en los precios y muchos consideraban que los productos eran caros".
Una tradición familiar iniciada en 1948
La historia de Sabor a España se remonta a 1948, cuando una familia de la localidad cordobesa de Lucena comenzó a dedicarse a la venta de productos tradicionales vinculados al ambiente de las ferias andaluzas. Sus inicios estuvieron marcados por la elaboración artesanal de dulces como las manzanas de caramelo o el algodón de azúcar, un oficio que fue pasando de generación en generación.
Durante décadas, la actividad de la familia estuvo ligada a este tipo de eventos populares, donde consolidaron un modelo de negocio basado en productos típicos y elaboraciones tradicionales. Con el paso del tiempo, la marca decidió dar un paso más allá y adaptar ese formato feriante a establecimientos permanentes en el centro de las ciudades. Fue en 2014 cuando la empresa inició su expansión con la apertura de tiendas físicas fuera del ámbito de las ferias. Desde entonces, la firma ha ido creciendo hasta superar el medio centenar de establecimientos repartidos por distintos puntos de España, con presencia tanto en grandes ciudades como en municipios turísticos.
Otro comercio que baja la persiana en el casco urbano
Pese al cierre del establecimiento de Cáceres, la cadena continúa manteniendo su actividad en otros puntos de España, especialmente en ciudades con una elevada afluencia turística y zonas comerciales muy transitadas. La marca había apostado en los últimos años por ampliar su presencia a través de franquicias repartidas por distintos municipios del país.
El cierre de la tienda de la calle Pintores deja ahora un nuevo local vacío en una de las zonas más céntricas y concurridas de la ciudad. Mientras algunos vecinos lamentan la pérdida de otro comercio en el casco histórico, otros consideran que este tipo de negocios tienen dificultades para consolidarse en Cáceres por el perfil de consumo y la falta de turismo constante durante buena parte del año.
- La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
- Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
- Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
- Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
- José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
- Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
- La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados
- La fórmula del éxito de ‘Las Pekeprecios’: precios bajos, directos y una comunidad fiel en Cáceres