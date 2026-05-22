La tienda 'Sabor a España' cierra en Pintores de Cáceres tras solo un año de actividad

Estanterías vacías, productos retirados y un mostrador desordenado. Así se han encontrado este jueves los vecinos de la calle Pintores el establecimiento de 'Sabor a España', que ha cerrado hoy sus puertas en Cáceres apenas un año después de su apertura. Una de las trabajadoras del local ha explicado que la situación era "muy complicada" debido a las dificultades para mantener las ventas. Según ha señalado, al tratarse de una franquicia muy vinculada al turismo, el negocio no estaba logrando funcionar en la ciudad.

El cierre ha sorprendido a muchos viandantes que pasaban por la zona durante la mañana. Algunos vecinos aseguraban que "se veía venir" y apuntaban a que este tipo de franquicias no terminan de encajar en Cáceres, mientras que otros lamentaban que el establecimiento "ya se lo habían cargado".

Entre la sorpresa y la tristeza por el cierre, otra de las trabajadoras también lamentaba la situación y reconocía las dificultades que atravesaba el negocio: "Me da pena que cierre porque era una tienda que tenía buena acogida en Cáceres, pero aquí los clientes se fijan mucho en los precios y muchos consideraban que los productos eran caros".

El interior del establecimiento en Cáceres completamente vacío. / Esteban Valero Vizcano

Una tradición familiar iniciada en 1948

La historia de Sabor a España se remonta a 1948, cuando una familia de la localidad cordobesa de Lucena comenzó a dedicarse a la venta de productos tradicionales vinculados al ambiente de las ferias andaluzas. Sus inicios estuvieron marcados por la elaboración artesanal de dulces como las manzanas de caramelo o el algodón de azúcar, un oficio que fue pasando de generación en generación.

Durante décadas, la actividad de la familia estuvo ligada a este tipo de eventos populares, donde consolidaron un modelo de negocio basado en productos típicos y elaboraciones tradicionales. Con el paso del tiempo, la marca decidió dar un paso más allá y adaptar ese formato feriante a establecimientos permanentes en el centro de las ciudades. Fue en 2014 cuando la empresa inició su expansión con la apertura de tiendas físicas fuera del ámbito de las ferias. Desde entonces, la firma ha ido creciendo hasta superar el medio centenar de establecimientos repartidos por distintos puntos de España, con presencia tanto en grandes ciudades como en municipios turísticos.

Otro comercio que baja la persiana en el casco urbano

Pese al cierre del establecimiento de Cáceres, la cadena continúa manteniendo su actividad en otros puntos de España, especialmente en ciudades con una elevada afluencia turística y zonas comerciales muy transitadas. La marca había apostado en los últimos años por ampliar su presencia a través de franquicias repartidas por distintos municipios del país.

El cierre de la tienda de la calle Pintores deja ahora un nuevo local vacío en una de las zonas más céntricas y concurridas de la ciudad. Mientras algunos vecinos lamentan la pérdida de otro comercio en el casco histórico, otros consideran que este tipo de negocios tienen dificultades para consolidarse en Cáceres por el perfil de consumo y la falta de turismo constante durante buena parte del año.