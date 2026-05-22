Aniversario patrimonial
40 visitas gratis para redescubrir por qué Cáceres es Patrimonio de la Humanidad
Los recorridos comenzarán este sábado 23 de mayo y se prolongarán hasta noviembre, siempre a las 10.30 horas, con inscripción previa por correo electrónico o teléfono
Cáceres celebrará el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con una programación pensada para acercar su casco histórico a la ciudadanía. La concejalía de Turismo del ayuntamiento pondrá en marcha la actividad 'Conociendo nuestro Patrimonio', un ciclo de 40 visitas guiadas gratuitas por la ciudad monumental que se desarrollará desde este sábado 23 de mayo hasta el mes de noviembre.
La iniciativa busca que los vecinos redescubran el valor histórico y artístico del conjunto monumental cacereño, uno de los grandes referentes patrimoniales de la ciudad. El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha explicado que el objetivo es "dar a conocer, promover y difundir entre la ciudadanía el patrimonio histórico y artístico de la ciudad" a través de recorridos guiados por el conjunto histórico-artístico, reconocido internacionalmente por "su excelente estado de conservación".
Recorridos de dos horas
Las visitas tendrán una duración aproximada de dos horas y se celebrarán siempre a las 10.30 horas. Para poder realizar cada recorrido será necesario formar grupos de un mínimo de 10 personas y un máximo de 60 participantes.
El calendario arrancará este fin de semana, con visitas los días 23 y 24 de mayo, y continuará el 30 de mayo. A partir de ahí, la programación se mantendrá durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, con fechas repartidas principalmente en fines de semana.
Inscripción previa
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a visitasguiadas@ayto-caceres.es o llamando al teléfono 927 255 825. En la solicitud deberán indicar la fecha y la hora en la que desean realizar la visita.
En junio, los recorridos se celebrarán los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28. En julio habrá visitas los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26. En agosto serán los días 1, 2, 8, 9, 22 y 29. En septiembre, las fechas previstas son 5, 13, 19, 20, 26 y 27. En octubre se desarrollarán los días 3, 4, 17, 18, 24 y 25. El ciclo concluirá en noviembre con visitas los días 7, 8, 21, 22 y 26.
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