Desde 1954, Gorgorito ha conquistado el corazón de Cáceres en su Feria de Mayo

En los próximos días los cacereños disfrutaremos un año más de nuestra centenaria feria de mayo, una celebración que ha cambiado enormemente con el paso de las décadas. Cambiaron los espacios, las atracciones, los espectáculos e incluso la propia forma de entender el evento. Sin embargo, entre todas esas transformaciones hay una tradición que ha conseguido sobrevivir casi intacta al paso del tiempo y que sigue despertando la misma ilusión en generaciones enteras de cacereños: la llegada de Gorgorito.

La primera referencia de su presencia en las ferias cacereñas la encontramos en mayo de 1954. Aquel año, Cáceres vivía unas fiestas muy distintas a las actuales, todavía profundamente marcadas por el carácter agropecuario que históricamente tuvo la celebración. El gran protagonista seguía siendo el mercado de ganados instalado en el Rodeo, donde durante varios días se concentraban miles de cabezas de vacuno, ovino, porcino y equino llegadas de toda la provincia y de comarcas limítrofes. Las crónicas hablaban de un recinto abarrotado de tratantes, carros, animales y curiosos, convertido en un auténtico hervidero de actividad comercial y social.

Aquella feria tradicional convivía ya con una celebración de dimensión mucho más lúdica y popular. La ciudad se transformaba por completo durante aquellos días. El programa oficial anunciaba el encendido de una iluminación extraordinaria formada por setenta arcos de bombillas que unían la Plaza Mayor con el Parque de Atracciones instalado en el Rodeo.

El diario «Extremadura» describe una ciudad abarrotada de visitantes en un gran ambiente festivo. El Real de la feria registraba un lleno «tan rebosante que se hacía muy difícil circular por él». Carruseles, coches eléctricos, la noria y las casetas funcionaban sin descanso entre una multitud que llenaba el recinto hasta altas horas de la noche. Cafés y bares aparecían igualmente «concurridísimos», reflejando el enorme ambiente que vivía la ciudad durante aquellos días.

La Plaza Mayor —entonces Plaza del General Mola— era el otro gran epicentro de las celebraciones. Allí se sucedían verbenas populares, fiestas folklóricas, concursos infantiles y actuaciones musicales. Los gigantes y cabezudos recorrían las calles acompañados por gaiteros y tamborileros, mientras teatros, cines y circos registraban llenos absolutos. Incluso el Club Deportivo Cacereño llegó a enfrentarse durante aquellas fiestas al F. C. Barcelona en un partido amistoso que despertó enorme expectación entre los aficionados —encuentro que terminó con victoria blanquiverde por 3-2—.

Y fue precisamente en ese ambiente de feria bulliciosa donde apareció por primera vez Gorgorito. El programa oficial anunciaba varias funciones al aire libre del espectáculo «Maese Villarejo y sus Marionetas» en la Plaza Mayor, con títulos tan sugerentes para la chavalería como «Gorgorito contra el Ogro Dientes Largos» o «Gorgorito en la tumba del Faraón Tutan-Kamon». Sin saberlo, aquellos pequeños espectadores de 1954 estaban asistiendo al nacimiento de una de las tradiciones más queridas y longevas de las Ferias de Mayo.

A partir de aquel debut, Gorgorito pasó a formar parte inseparable de la memoria sentimental de las ferias cacereñas. Generaciones enteras crecieron escuchando los gritos de «¡Gorgoritoooo!» mientras el pequeño héroe repartía estacazos a ogros y villanos para rescatar a su inseparable amiga Rosalinda. Detrás de aquellos muñecos estaba la figura de Maese Villarejo, nombre artístico de Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna, primo hermano del escritor Ramón Gómez de la Serna.

Con el paso de los años, las visitas de la compañía a Cáceres se hicieron ininterrumpidas. Aquellas funciones, primero en la Plaza Mayor, después en San Jorge y finalmente en Cánovas, congregaban cada tarde a centenares de pequeños que vivían las aventuras como si fueran reales.

El éxito de Gorgorito residía precisamente en esa capacidad de hacer partícipe al público infantil. Los niños no se limitaban a mirar: gritaban, avisaban al héroe del peligro, insultaban a la bruja Ciriaca y celebraban cada estacazo como una auténtica victoria colectiva. En 1979, una crónica local relataba incluso cómo en alguna representación hubo que detener la función porque varios niños comenzaron a lanzar piedras al escenario para ayudar a Gorgorito a derrotar al malo de la historia. ¡Vaya con la gente menuda de aquel entonces!

Maese Villarejo explicaba además que Gorgorito era, en el fondo, una mezcla de Tarzán y Don Quijote: un aventurero impulsivo y justiciero que recorría el mundo defendiendo a los débiles y luchando contra el mal. Y quizá ahí resida parte del secreto de su permanencia. Los argumentos eran sencillos, casi invariables, pero conectaban con algo universal: el triunfo del bien sobre el mal contado desde el lenguaje de la infancia.

Tras la muerte de Maese Villarejo en 1986, Cáceresse quedó huérfana de Gorgorito. Aquel año tomó protagonismo otro gran héroe del guiñol español, Peneque el Valiente, creado por el titiritero extremeño Miguel Pino. Durante algunos años, las aventuras de Peneque ocuparon el protagonismo de las ferias cacereñas, hasta que en 1999 la compañía de Gorgorito regresó nuevamente gracias a Pepita Quintano, viuda de Villarejo. Desde entonces, ambos personajes siguen regresando puntualmente cada mayo. Gorgorito lo hace hoy acompañado por los hijos de Maese Villarejo, Juan y Mónica, resistiendo contra todo pronóstico el paso del tiempo y la competencia de las pantallas, los videojuegos y el entretenimiento digital.

Y quizá ahí se encuentre lo verdaderamente extraordinario de esta historia. En un mundo que ha cambiado radicalmente desde 1954, Gorgorito sigue logrando algo aparentemente imposible: que cientos de niños permanezcan sentados frente a un sencillo teatrillo de tela, gritando emocionados para salvar a un muñeco de cartón. Porque, como decía el propio Maese Villarejo, el secreto nunca estuvo en los decorados ni en la técnica, sino en comprender la imaginación infantil.

Tal vez por eso siguen teniendo hoy plena vigencia aquellas palabras pronunciadas por él mismo a principios de los años setenta: «Desearía que los niños abandonasen su inocencia muy tarde y que los mayores se atreviesen a volver a ser, por unos momentos, los niños que fueron».

Así que ya lo saben, queridos amigos: sean niños por unos días, disfruten de la feria y repartan, al estilo de Gorgorito, algún que otro estacazo a las preocupaciones de la vida. Feliz Feria de Mayo.