La caída de una rama sobre un coche reaviva las críticas por el estado de La Cañada en Cáceres: "Podría haberle caído encima a alguien"

La caída de una gran rama sobre un vehículo estacionado ha vuelto a poner el foco este sábado sobre el estado de mantenimiento en el barrio de La Cañada, en Cáceres. Un vecino de la zona ha denunciado públicamente los daños sufridos en su coche después de que parte de un árbol se desplomara durante la mañana sobre el vehículo, además de criticar "la dejadez y el abandono" que, según asegura, afecta desde hace tiempo a distintos puntos del barrio.

La denuncia fue publicada en redes sociales, donde el afectado compartió imágenes del vehículo dañado junto a varios mensajes reclamando una actuación urgente por parte de las administraciones responsables.

"Podría haber caído encima de alguien"

Según explica el vecino, el incidente ocurrió durante la mañana de este sábado cuando una gran rama terminó desplomándose sobre el coche, provocando arañazos y distintos desperfectos materiales.

"Hoy me he levantado y se me había caído medio árbol encima del coche", relata en la publicación difundida en redes sociales.

Imagen del árbol caído. / Cedida a El Periódico Extremadura

"Lo peor es que no es algo aislado", denuncia el vecino, que insiste en que el problema responde a una falta de mantenimiento prolongada en la zona. Según explica, hace aproximadamente una o dos semanas ya cayó otra rama del mismo árbol, aunque en aquella ocasión pudo retirarla él mismo sin necesidad de intervención externa.

Más allá de los daños materiales ocasionados al vehículo, el afectado muestra especialmente su preocupación por el riesgo que este tipo de situaciones podría generar para los peatones y residentes del barrio. "No es solo el coche, es que puede caerle encima a alguien", advierte.

Críticas al estado del barrio

La publicación se ha difundido rápidamente entre vecinos y usuarios de redes sociales, donde numerosos comentarios han mostrado preocupación por el estado de conservación de árboles y espacios urbanos en distintas zonas de la ciudad.

El vecino afectado señala directamente el estado de abandono del barrio de La Cañada y reclama una actuación urgente para evitar nuevos incidentes similares. "El barrio está completamente abandonado en todo", afirma.

Intervención policial y parte abierto

Tras el incidente, la Policía acudió hasta la zona para retirar la rama caída y gestionar la incidencia. El vecino confirmó además que el correspondiente parte quedó abierto tras la actuación policial.

La caída de ramas y árboles durante episodios de viento, lluvias o deterioro estructural suele generar cada año distintas actuaciones por parte de servicios municipales y cuerpos de emergencia en diferentes municipios extremeños, especialmente durante los meses de primavera y verano, cuando el peso del follaje y el envejecimiento de algunos ejemplares incrementan el riesgo de roturas.

El mantenimiento del arbolado urbano

La conservación del arbolado urbano se ha convertido en uno de los asuntos recurrentes dentro de muchas ciudades, especialmente en barrios donde existen ejemplares de gran tamaño y zonas verdes con décadas de antigüedad.

Imagen del árbol caído sobre el coche. / Cedida a El Periódico Extremadura

Las labores de poda preventiva y revisión técnica forman parte habitualmente de los trabajos de mantenimiento desarrollados por ayuntamientos y empresas concesionarias para minimizar riesgos relacionados con desprendimientos o caídas.

En ciudades como Cáceres, donde conviven árboles maduros en numerosos barrios residenciales, estas actuaciones suelen intensificarse especialmente tras episodios meteorológicos adversos o avisos vecinales.

Malestar vecinal en La Cañada

El incidente ha vuelto a reflejar además el malestar de parte de los vecinos de La Cañada respecto al estado de algunas infraestructuras y espacios públicos del barrio.

Mientras continúan las reclamaciones para revisar el arbolado de la zona, el suceso de este sábado deja una imagen que ha generado preocupación entre residentes y usuarios de redes sociales: un coche parcialmente sepultado bajo una gran rama caída en plena calle.

Un episodio que, según denuncia el afectado, "podría haber tenido consecuencias mucho más graves" si en ese momento hubiera habido personas pasando junto al árbol.