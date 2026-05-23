El Festival África en Danza celebra su 20 aniversario con 'Origen y memoria' en Cáceres

Tres planes muy diversos en la ciudad.

El Gran Teatro celebra los 20 años de 'África en Danza' con el espectáculo 'Origen y memoria'

El Gran Teatro de Cáceres acogerá este domingo 24 de mayo, a las 20.00 horas, el espectáculo Origen y memoria, una propuesta creada para conmemorar los veinte años de trayectoria del Festival África en Danza. Las entradas tendrán un precio de 15 euros. La función será un homenaje al trabajo y al compromiso del festival con la cultura del Oeste de África a lo largo de estas dos décadas, reuniendo sobre el escenario a artistas y colaboradores vinculados al proyecto desde sus inicios.

En el espectáculo participarán los bailarines Arnaldo Iasorli, de Brasil, Mah Camará, de Guinea Conakry, y Atou Fall, de Senegal, junto a los músicos Iván Sanjuán, Aboubacar Syla, Fidel Márquez, Óscar Gómez y José Tablero. Además, alumnas procedentes de diferentes ciudades españolas, entre ellas Madrid, Cáceres y Badajoz, formarán parte de esta propuesta escénica dirigida por la bailarina y coreógrafa Cristina Rosa.

Cartel oficial del festival en el Gran Teatro de Cáceres. / Cedida

La Eco-Fiesta de la Bicicleta vuelve a Cáceres

Cáceres celebrará este domingo una nueva edición de la Eco-Fiesta de la Bicicleta, una cita que combinará deporte, ocio y concienciación medioambiental con actividades para todas las edades.

La jornada arrancará a las 10.00 horas desde la Plaza Mayor, punto de inicio de una ruta ciclista que recorrerá diferentes calles de la ciudad hasta llegar al Parque Padre Pacífico, donde se desarrollará una gran fiesta con música, animación y numerosas sorpresas. El evento contará un año más con la colaboración de Cadena 100 y la participación de Jimeno, popular comunicador del programa Buenos días, Javi y Mar, que será el encargado de presentar la jornada. Además, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables gratuitos instalados en el Centro Comercial Ruta de la Plata, en una actividad pensada para disfrutar en familia y fomentar hábitos sostenibles.

Jimeno de Cadena 100. / ABC

Maratón fotográfico con premio de 150 euros

La Eco-Fiesta de la Bicicleta de Cáceres incorporará este año un Maratón Fotográfico dirigido a aficionados y amantes de la fotografía que quieran captar los mejores momentos de la jornada ciclista y optar a una tarjeta regalo de 150 euros. El concurso se desarrollará del 25 al 28 de mayo y permitirá a los participantes enviar hasta un máximo de cinco imágenes tomadas durante la Eco-Fiesta de la Bicicleta, celebrada en la ciudad. Las fotografías podrán remitirse a través de un formulario disponible en la página web y en las redes sociales del Centro Comercial Ruta de la Plata.

Para participar será necesario seguir al centro comercial en Facebook o Instagram, localizar la publicación oficial del certamen y darle me gusta, además de completar el formulario con los datos personales de cada participante. Las imágenes recibidas se publicarán el 29 de mayo en las redes sociales del centro comercial, en Instagram, mediante stories destacadas, y en Facebook, a través de un álbum específico. La fotografía ganadora será la que consiga un mayor número de “me gusta” entre ambas plataformas durante el periodo de votación, abierto hasta el 3 de junio a las 10:00 horas. El nombre de la persona ganadora se dará a conocer el 3 de junio de 2026 y recibirá una tarjeta regalo valorada en 150 euros para consumir en el Centro Comercial Ruta de la Plata.