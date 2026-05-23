Los hermanos Jiménez de Riolobos ponen otro ladrillo a su dominio en el concurso de albañilería

La avenida de España volvió a llenarse este sábado de ladrillos, paletas y niveles con la celebración de una nueva edición del Concurso de Albañilería 'Cáceres Patrimonio de la Humanidad', una cita ya histórica dentro del sector de la construcción que reunió a 24 cuadrillas llegadas desde distintos puntos del país y que continúa siendo el concurso de albañilería más antiguo de España.

El certamen, organizado por la Federación de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons), convirtió durante toda la mañana uno de los principales ejes urbanos de la capital cacereña en un gran espacio de trabajo al aire libre donde profesionales, estudiantes y público pudieron seguir en directo el proceso de ejecución de las piezas.

Una prueba innovadora y muy visual

El concurso ha consistido en la ejecución simultánea de un trabajo de albañilería diseñado específicamente para esta edición por el arquitecto Jesús Alarcón.

Según explicó el propio arquitecto, el proyecto planteaba una propuesta "muy innovadora" y especialmente llamativa desde el punto de vista visual. Aunque la figura geométrica parecía sencilla a primera vista, la disposición de las piezas aumentaba notablemente la dificultad técnica durante el montaje.

Jóvenes y tradición se dan cita en el histórico concurso de albañilería de Cáceres / Carlos Gil

"Habrá un punto de inflexión durante la ejecución en el que realmente se verá la pericia de las cuadrillas", avanzó Alarcón antes del inicio de la prueba.

El diseño, añadió, "no se parece a nada que se haya hecho antes" dentro de la historia del concurso.

Una cita consolidada en toda España

La competición volvió a celebrarse en el tramo de la avenida de España comprendido entre las calles Doctor Marañón y Antonio Silva, un espacio que cada año se transforma en escaparate del oficio de albañil y de la capacidad técnica de las cuadrillas participantes.

Durante la mañana, el tráfico quedó restringido en la zona delimitada del concurso y fue desviado por la calle Doctor Marañón, mientras que las líneas de autobús modificaron temporalmente sus recorridos para facilitar el desarrollo de la actividad.

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo, destacó durante la presentación de la nueva edición que se trata de un concurso que "pone en valor los oficios de la albañilería, la formación especializada y la excelencia de un sector fundamental para la economía".

La elevada participación obligó además a limitar las inscripciones a 24 cuadrillas por cuestiones de espacio, quedando varios equipos en reserva. Entre los participantes hubo grupos llegados desde Madrid, Sevilla, Granada o Girona, reflejando la proyección nacional que ha adquirido el certamen cacereño.

El relevo generacional toma protagonismo

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la importante presencia de jóvenes. Ocho de las cuadrillas participantes estuvieron formadas por alumnado de la Fundación Laboral de la Construcción y de la Universidad Laboral, reforzando así el carácter formativo del concurso y la necesidad de incorporar nuevas generaciones al sector.

El vicepresidente tercero y diputado de Fomento de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, valoró especialmente la llegada de "savia nueva" a una profesión que continúa demandando mano de obra cualificada.

Galería | Así fue la presentación del XX Concurso de Albañilería de Cáceres / Pablo Parra

"Desde las administraciones tenemos la obligación de apoyar iniciativas como esta, que acercan a los jóvenes a una salida laboral con futuro", señaló García Nicolás, quien recordó además el peso que tiene la obra pública dentro de la actividad provincial.

Por su parte, el presidente de Fecons, Carlos Izquierdo, insistió en la necesidad de visibilizar la falta de profesionales que atraviesa actualmente el sector y calificó como "un éxito" tanto la participación de cuadrillas jóvenes como la presencia de una cuadrilla femenina en esta edición.

Pepe se lleva el primer premio

La cuadrilla encabezada por los hermanos Raúl y Lucio Jiménez de Riolobos repitieron su victoria de la edición pasada alzándose una vez más con el primer puesto del certamen y el premio de 3.500 euros. Por otra parte, el segundo y tercer puesto fueron para el equipo de Agustín y Jose Ángel García, y para la pareja formada por Jose Manuel y Francisco Álvarez, respectivamente, obteniendo premios de 2.200 y 1.200 euros.

Concurso de Albañilería 'Cáceres, Patrimonio de la Humanidad' / JORGE VALIENTE

En el apartado formativo, el reconocimiento a la mejor cuadrilla de estudiantes fue compartido por dos de los equipos participantes: Javier y Carlos, de la Universidad Laboral, y Blanca Nieves y Patricia Pilar, de la Fundación Laboral de la Construcción.

Un oficio que sigue llenando las calles

El Concurso de Albañilería 'Cáceres Patrimonio de la Humanidad' se ha consolidado como mucho más que una simple competición técnica. La cita se ha convertido en un escaparate para reivindicar el valor de un oficio históricamente ligado al desarrollo de las ciudades y también en una oportunidad para acercar la construcción a las nuevas generaciones.

La presencia de cuadrillas llegadas desde distintos puntos de España y la elevada participación juvenil reflejan además el crecimiento de un certamen que cada año gana más repercusión fuera de Extremadura. Entre ladrillos, precisión y trabajo en equipo, la avenida de España volvió a convertirse este sábado en el gran punto de encuentro de uno de los oficios más tradicionales y necesarios del sector de la construcción.