La historia del Gran Teatro de Cáceres: 110.000 pesetas, 1.000 butacas y en busca del constructor

Dada la importancia del tema aquí tratado, así como la cantidad de información que tenemos sobre el mismo, al considerarlo muy curioso para la población, decidimos dividirlo en dos partes para mejor entenderlo.

Bases para la redacción de un proyecto de teatro en Cáceres, y concurso para su construcción. Descripción general del edificio y obras que ha de contener el proyecto. (Documento que tiene un total de quince puntos, perfectamente detallados).

1.- El proyecto de Teatro que intenta construirse por la sociedad constituida legalmente en Cáceres a este efecto, deberá constar de memoria, plano, pliego de condiciones facultativas y presupuesto, y se ajustará al plano del solar que existe en las oficinas de la sociedad y que se acompaña a estas bases, cuyo solar de 969 metros cuadrados se halla enclavado entre las calles de San Antón, Casas de Cotallo, Resbalón y la nueva calle que se dejará libre al demoler las casas compradas, en el lado opuesto a esta última.

2.- El edificio será capaz para un número de espectadores comprendido entre 900 y 1.000, debiendo tener su fachada principal a la calle de San Antón, y se compondrá de vestíbulo, la sala o patio de butacas, escena, pasillos de entorno, cuartos para actores y demás dependencias que son indispensables en todo teatro. Además de las butacas de patio, el recinto de estas estará formado por varios órdenes de localidades a tres alturas diferentes, en la siguiente forma: primero plateas, cuyo piso general ha de estar a 1,10 metros sobre el piso de la sala en la parte más baja de dicho piso, o sea sobre el proscenio; segundo, palcos principales en todo el recinto de la sala, y tercero, en el piso superior o segundo, se dispondrán palcos por asientos al aplomo de los laterales del principal, y en el anfiteatro una delantera de preferencia.

3.- Las dimensiones aproximadas de la sala, cuya platea será de la forma usual, o sea en forma de herradura será de quince metros de longitud y catorce de latitud en su anchura máxima, ajustándose su traza a semicírculo en el fondo de siete metros de radio prolongado hacia la escena, por otros dos arcos de círculos tangentes al anterior, con radio de 28 metros, debiendo ser la pendiente de dicho piso de 5 por 100.

4.- Las plateas tendrán dos metros de fondo y serán en número de 18, correspondiendo diez al anfiteatro de la sala (cinco a cada lado de la puerta principal de la misma) y ocho laterales (cuatro de cada lado) separadas de las anteriores por las entradas secundarias. La altura aproximada de estos palcos bajos o plateas, será de dos metros 80 centímetros a tres metros; la de los palcos principales, que estarán al aplomo de las plateas, de dos metros 50 centímetros a dos metros 80 centímetros, y la galería alta y anfiteatro posterior, de tres metros en su frente con el fondo y altura en la parte posterior proporcionada al número de gradas que haya de contener.

5.- El escenario tendrá su embocadura de diez metros de luz y siete metros 50 centímetros de altura, variando su ancho de diez y seis a diez y nueve metros, siendo el fondo total de la escena de once metros aproximadamente, y la altura de arranque de la cubierta en el escenario, más del doble de la de la embocadura. La profundidad del foso, será de dos metros 70 centímetros a tres metros.

6.- El vestíbulo primero se establecerá a seguida de la puerta principal del teatro, que estará situada en el centro de la fachada que da a la calle de San Antón; el segundo vestíbulo inferior, o sala de espera, así como los despachos de billetes y contaduría, se dispondrá en la parte de terreno libre que dejan la sala y recinto de plateas. Además de la puerta principal se dispondrán otras dos laterales a las calles de los costados. A los lados del escenario y en pisos superiores, se dispondrán los cuartos necesarios para los artistas, dejando al arbitrio del autor del proyecto el emplazamiento y disposición de urinarios, retretes y sus desagües.

7.- En el proyecto de Teatro y en las obras que ha de comprender la contrata, se incluirá la explanación general del solar tomando como punto de rasante el correspondiente al ángulo más alto de la fachada de la calle de San Antón, que está marcado con la cota 94 metros 46 centímetros; las obras de desagüe y saneamiento, el abastecimiento de agua para las bocas de incendio, telón de agua y telón metálico, todo ello con sus accesorios correspondientes y la decoración y pintura; en una palabra, el proyecto que se admita y que sirva de base a la contrata, comprenderá todas las obras necesarias, y los requisitos que para los Teatros exigen el Reglamento de 1885 y la Real Orden de 1902, así como todo lo indispensable para el uso a que se destina, fuera del mobiliario, instalación del alumbrado, decoraciones y atrezzo.

Sistema de construcción del edificio y materiales que han de emplearse en el mismo

8.- Los muros exteriores o de recinto del edificio serán de mampostería ordinaria, llevando zócalo de sillería granítica en el frente principal, y en los costados en la longitud de cuatro metros por cada lado; los de contención del terreno en la parte explanada en desmonte serán de mampostería hidráulica. Las columnas o pies derechos que han de sostener los pisos del Teatro, serán de hierro fundido o de cemento armado, debiendo ser los superiores también de idénticos materiales o hierro y bovedillas de ladrillo forjadas y cubiertas por el intradós. Los tabiques y muros interiores, podrán ser de ladrillo u hormigón armado y la armadura general de la cubierta será de hierro o de cemento armado, si su importe no excede mucho del correspondiente al primer material, siendo su disposición tal, que asegure por medio de la necesaria linterna y ventanales, la suficiente luz y una ventilación gradual, debiendo ser la cubierta de tabla y teja. El pavimento de la sala será de madera y de baldosines o cal, al estilo del país, en los pasillos de la planta baja.

Condiciones facultativas y económicas de la construcción

9.- En la construcción del teatro, con arreglo a las bases indicadas, se observarán todas las condiciones que previenen el pliego de los generales vigentes en las contratas de obras públicas y además el especial de facultativas aplicables a las construcciones civiles, así como cuanto previene el reglamento de teatros referente a las tres puertas exteriores, disposición de la escalera, telón metálico de las embocaduras etc.

10.- Las obras se ejecutarán por contrata y el abono de la ejecutada se hará por trimestres vencidos, mediante certificación y relación valorada correspondiente, que formará y autorizará el arquitecto o facultativo encargado de la inspección de las obras, pero haciendo un descuento provisional de un 5 por 100 del importe de cada relación valorada, como garantía contra cualquier error de medición y valoraciones provisionales, el cual será abonado al contratista al ser recibidas las obras por la Junta Directiva de la Sociedad.

11.- El presupuesto del Gran Teatro no podrá exceder de 110.000 pesetas. Incluyendo en esta suma proyecto y construcción, y si la Junta Directiva de la Sociedad aprobara algún proyecto sin adjudicar a su autor la construcción del teatro, se abonarán al mismo la suma de 1.600 pesetas quedando aquel de la propiedad de la Junta, entendiéndose que los autores de los proyectos desechados, no tendrán derecho a indemnización alguna.

12.- Elegido un proyecto, queda este de la propiedad de la sociedad, previo pago a su autor de las 1.600 pesetas en el caso de no adjudicar al mismo la construcción y aceptado un proyecto de construcción del edificio, el contratista depositará en la Sucursal del Banco de España, a disposición de la Junta Directiva de la Sociedad, una cantidad en metálico equivalente al 10 por 100 del presupuesto de las obras, para responder del compromiso contraído antes de la formalización de la correspondiente Escritura y le será entregada después de la recepción definitiva y liquidación final de las obras.

13.- Este concurso queda abierto hasta el día 30 de mayo del año actual. El contratista de las obras estará obligado a comenzarlas en el plazo de veinte días, a contar desde aquel en que por medio de acta notarial se le notifique la adjudicación.

14.- Las obras quedarán terminadas en el plazo de diez meses, a contar desde la fecha de adjudicación.

15.- Las proposiciones se dirigirán al presidente de la junta directiva don José López Montenegro.

Cáceres, 10 de febrero de 1904. El presidente, José López Montenegro. El secretario, Gonzalo González Borreguero.