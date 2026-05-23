Incendios forestales
Dos incendios de pastos movilizan al Infoex y a los bomberos en el entorno de Cáceres
Medios del Infoex trabajan en la extinción de un fuego declarado en una parcela cerca de Valdesalor, mientras que los bomberos del parque de Cáceres han intervenido en otro incendio en Malpartida de Cáceres
Medios del Infoex han intervenido este sábado en la extinción de un incendio de pastos declarado en una parcela situada en las proximidades de Valdesalor, en el término municipal de Cáceres. El fuego ha afectado a una zona de vegetación, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre la superficie quemada.
Además, los bomberos del parque de Cáceres han tenido que desplazarse también hasta Malpartida de Cáceres, donde otro incendio ha arrasado pastos en una zona de olivar. Ambos sucesos se producen en un contexto de alto riesgo de incendios en Extremadura, con el operativo regional ya pendiente de una campaña marcada por el calor y la sequedad del terreno.
Adelanto de la campaña de riesgo
Cabe recordar que el Gobierno ha adelantado al 1 de junio la campaña estatal contra incendios forestales ante el aumento del riesgo, las temperaturas extremas y la previsión de un verano más cálido de lo normal. Pedro Sánchez ha presentado el mayor despliegue estatal para una campaña de incendios, con más medios aéreos, drones, brigadas, unidades militares y recursos de vigilancia y coordinación.
Extremadura afronta la temporada marcada por el duro balance de 2025, cuando se quemaron 50.089 hectáreas y la provincia de Cáceres concentró 33.855. La Junta reforzará el Plan Infoex con un cuarto avión anfibio, 85 nuevas plazas de bomberos forestales, nuevos centros de trabajo y la renovación de autobombas para mejorar la prevención y la extinción.
- La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
- Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
- Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
- Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
- José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
- El conductor del camión que quedó atrapado en Cáceres dio positivo en alcohol con una alta tasa
- Luto y dolor en Cáceres y en el Gran Teatro por la muerte del bueno de Ramón Castela
- Olga y Agustín, 42 años al frente de una mercería histórica en Cáceres: 'Mientras nos dejen, aquí seguiremos