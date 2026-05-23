Dos incendios de pastos movilizan al Infoex y a los bomberos en el entorno de Cáceres

Medios del Infoex han intervenido este sábado en la extinción de un incendio de pastos declarado en una parcela situada en las proximidades de Valdesalor, en el término municipal de Cáceres. El fuego ha afectado a una zona de vegetación, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre la superficie quemada.

Además, los bomberos del parque de Cáceres han tenido que desplazarse también hasta Malpartida de Cáceres, donde otro incendio ha arrasado pastos en una zona de olivar. Ambos sucesos se producen en un contexto de alto riesgo de incendios en Extremadura, con el operativo regional ya pendiente de una campaña marcada por el calor y la sequedad del terreno.

Zona afectada por el fuego. / Carlos Gil

Adelanto de la campaña de riesgo

Cabe recordar que el Gobierno ha adelantado al 1 de junio la campaña estatal contra incendios forestales ante el aumento del riesgo, las temperaturas extremas y la previsión de un verano más cálido de lo normal. Pedro Sánchez ha presentado el mayor despliegue estatal para una campaña de incendios, con más medios aéreos, drones, brigadas, unidades militares y recursos de vigilancia y coordinación.

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Extremadura afronta la temporada marcada por el duro balance de 2025, cuando se quemaron 50.089 hectáreas y la provincia de Cáceres concentró 33.855. La Junta reforzará el Plan Infoex con un cuarto avión anfibio, 85 nuevas plazas de bomberos forestales, nuevos centros de trabajo y la renovación de autobombas para mejorar la prevención y la extinción.