La preferia de Cáceres empieza fuerte en las casetas: cada vez quedan menos entradas

La preferia de San Fernando afronta este sábado su segunda jornada con un ambiente cada vez más animado en el recinto ferial, donde las atracciones vuelven a prepararse para una nueva noche de actividad mientras las casetas comienzan a sumarse progresivamente a una de las fiestas más esperadas por los cacereños.

La celebración ya comenzó a dejar este viernes las primeras imágenes de ambiente festivo en el recinto ferial de Cáceres, donde cientos de personas comenzaron a acercarse a las casetas y atracciones en una jornada marcada por el intenso calor y el inicio del tradicional Día del Niño.

Fotogalería | Así ha arrancado la preferia en el ferial de Cáceres / Carlos Gil

Las altas temperaturas registradas durante la tarde, en una de las jornadas más calurosas de la semana, hicieron que la llegada de público fuese más lenta de lo habitual durante las primeras horas. Sin embargo, conforme avanzó la noche, el recinto comenzó a llenarse y el ambiente fue ganando intensidad.

María Bonita abrió la noche festiva

Aunque la jornada estaba especialmente dirigida al público infantil, con descuentos y una mayor presencia de familias en las atracciones, los más fiesteros también encontraron su espacio en las primeras horas de preferia.

En esta primera jornada, la caseta María Bonita fue la encargada de inaugurar el ambiente nocturno, siendo la única que abrió sus puertas durante la noche del viernes.

Alberto Gascón, dueño del bar María Bonita, reconocía las "buenas sensaciones" registradas en este arranque de preferia, pese a tratarse de unos días en los que tradicionalmente parte del público prefiere reservarse para las jornadas centrales de la semana grande.

Capote toma el relevo este sábado

La actividad continúa este sábado con la apertura de la caseta Capote, que ya desde primeras horas de la tarde comenzaba a animar el recinto con música y la instalación de su gran pantalla para seguir atrayendo a los asistentes.

El encargado de la caseta, Conrado Fernández, asegura que el ambiente previo ya está dejando una importante afluencia de público, especialmente entre vecinos de la capital cacereña que aprovechan estos días para comenzar a vivir la feria antes de las jornadas oficiales.

"Nosotros siempre empezamos la preferia, sobre todo para la gente de Cáceres", señala Fernández.

Durante estos primeros días, Capote ha organizado conciertos, barbacoas y distintas actividades gastronómicas y musicales para animar las noches previas a la Feria de San Fernando. Su encargado además que este mismo sábado tenían un concierto al que esperaban que se animara "bastante gente", y que el público siga creciendo durante la noche.

Comidas de empresa y reservas agotadas

A medida que se acercan los días grandes de la feria, el movimiento en la caseta aumenta especialmente durante las tardes, con numerosas reservas vinculadas a comidas de empresa y encuentros organizados.

La previsión para los próximos jueves, viernes y sábado apunta además a una importante llegada de visitantes procedentes no solo de Cáceres capital, sino también de distintos municipios extremeños.

Ángel García Collado

Uno de los aspectos que Fernández destaca especialmente es el elevado nivel de ventas registrado antes incluso del comienzo oficial de la feria. "La venta de entradas va muy bien, todo vendido", afirma Fernández.

La caseta ha agotado buena parte de los servicios vinculados a la zona VIP, donde las reservas de botellas, comidas y pulseras con "bonocopas" han tenido una importante demanda.

No obstante, desde la organización recuerdan que el acceso a esta zona dependerá en todo momento del aforo disponible, aunque las pulseras permitirán permanecer dentro sin límite horario.

La feria comienza a calentar motores

Las casetas continúan siendo uno de los principales puntos de encuentro social de la Feria de San Fernando. Música en directo, restauración, reuniones familiares y ocio nocturno convierten estos espacios en algunos de los lugares con mayor ambiente durante las fiestas.

En el caso de Capote, la programación vuelve a apostar por combinar conciertos, gastronomía y ambiente festivo durante varios días consecutivos, siguiendo una fórmula cada vez más habitual en las ferias extremeñas.

CEDIDO

Con prácticamente todo vendido y una alta previsión de asistencia para el próximo fin de semana, el recinto ferial encara ya la cuenta atrás para los días más intensos de la Feria de San Fernando. Todo ello pendiente también del calor, uno de los grandes protagonistas de este arranque festivo, y esperando que las temperaturas den una tregua para que cacereños y visitantes puedan seguir disfrutando del ambiente durante los próximos días.