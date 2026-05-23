Valdefuentes conquista el Gran Teatro de Cáceres con un viaje a través de sus tradiciones

Valdefuentes ha trasladado este sábado parte de su esencia cultural, gastronómica y patrimonial al corazón de Cáceres con la celebración de 'Sabor a Valdefuentes' en el Gran Teatro, una iniciativa que convierte durante varias horas este espacio cultural en una pequeña representación del municipio cacereño a través de talleres, folklore, música, exposiciones y degustaciones de productos tradicionales.

Mucho antes de la apertura oficial de puerta, decenas de asistentes comenzaron a acercarse al Gran Teatro para participar en una jornada que busca acercar la identidad de Valdefuentes a vecinos y visitantes de la capital cacereña. Además, las largas colas para comprar las entradas se repitieron durante los días anteriores, algo que agradeció el alcalde del municipio, Álvaro Arias, a través de redes sociales.

El patio de butacas y parte de los palcos estaban ocupados prácticamente al completo. Además, la actividad contó con la participación de diferentes autoridades y representantes institucionales.

Un viaje simbólico hasta Valdefuentes

Más de un centenar de personas participan en las distintas actividades organizadas a lo largo de la jornada, entre ellas integrantes de grupos folklóricos, alumnado de la Escuela Municipal de Música, artesanos, productores agroalimentarios y artistas locales.

Arias explicó que el objetivo principal pasa por "poner en valor todo lo bueno que hay en Valdefuentes", mostrando al público una combinación de patrimonio histórico, paisaje, tradiciones populares y gastronomía.

Durante su intervención, el alcalde propuso a los asistentes realizar un "viaje imaginario" desde el propio Gran Teatro hasta distintos rincones emblemáticos del municipio. En ese recorrido simbólico aparecieron espacios como el barrio de Gurumeña, considerado el núcleo primitivo de la localidad, calles históricas como Calvario o Empedrá y algunos de los esgrafiados más representativos del pueblo.

También hubo referencias a lugares emblemáticos como la Plaza del Reloj, la Plaza de la Constitución, el Palacio de los Marqueses de Valdefuentes o el convento y su claustro, que Arias definió como "una de las maravillas de la comarca".

Flores, esgrafiados y folklore

Uno de los elementos más llamativos de la jornada fue la ambientación del propio Gran Teatro, decorado con flores y elementos vinculados a la primavera y a las tradiciones del municipio.

Los asistentes pudieron participar además en talleres de flores de Los Tableros y esgrafiados participativos, dos de las manifestaciones culturales más reconocibles de Valdefuentes. La actividad permitió que parte del público colaborara directamente en la elaboración de estas tradiciones artesanales.

A ello se sumaron exposiciones de pintura de las artistas locales Pilar Holgado y Sara Badoy, así como una muestra de forja artesanal que completó el recorrido por la cultura local.

La programación continuó con distintas actuaciones musicales y folklóricas protagonizadas por la Escuela Municipal de Música San Agustín, la cantante Sabela Rose y el grupo de Coros y Danzas La Lonja, además de representaciones vinculadas a la fiesta tradicional de Los Tableros.

Gastronomía y turismo rural

La gastronomía volvió a ocupar también un lugar protagonista dentro de la jornada. La degustación final reunió productos elaborados artesanalmente por empresas familiares del municipio, entre ellos jamón, embutidos, quesos, crema de queso, vinos y bombones de higo.

Durante la presentación institucional, el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateo, defendió el modelo turístico impulsado desde Valdefuentes y lo calificó como "un ejemplo de cómo se debe trabajar el turismo".

Mateo destacó especialmente la colaboración entre administraciones, asociaciones, empresarios y vecinos para promocionar el municipio y recordó iniciativas ya consolidadas como la Feria Agroalimentaria.

En la misma línea, la diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, subrayó el papel de Valdefuentes como ejemplo de turismo rural vinculado a pequeños municipios con una fuerte identidad cultural y patrimonial.

Una promoción basada en la identidad

La dinamizadora turística del Ayuntamiento, Concepción Álvarez, explicó que la intención de esta jornada pasa por "materializar" ese viaje imaginario a Valdefuentes a través de los cinco sentidos.

La cita supone además la cuarta gran acción promocional organizada por el municipio fuera de Valdefuentes tras las celebradas anteriormente en espacios como el Gran Teatro, Cánovas o el Palacio de Carvajal.

Entre música, flores de papel, artesanía y productos tradicionales, Valdefuentes ha conseguido transformar durante unas horas el Gran Teatro en una extensión simbólica del municipio.

Una manera de mostrar que el turismo rural ya no se promociona únicamente enseñando paisajes o monumentos, sino también creando experiencias capaces de acercar la identidad y las tradiciones de los pueblos al público urbano.