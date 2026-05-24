El biomercado regresa a su calendario habitual y vuelve a conquistar la Plaza Mayor de Cáceres

La Plaza Mayor de Cáceres ha vuelto a despertar este domingo entre aromas de miel, embutidos, aceites y dulces artesanales con una nueva edición del biomercado cacereño. Una cita ya habitual en el centro histórico que transforma durante unas horas el corazón de la ciudad en un escaparate de productos ecológicos y de proximidad llegados desde distintos puntos de Extremadura.

Desde primera hora de la mañana, vecinos, turistas y compradores habituales comenzaron a recorrer los distintos puestos instalados junto al ayuntamiento, donde pudieron encontrarse una gran variedad de productos.

Un mercado que ya forma parte de la rutina del centro

El biomercado se celebra habitualmente cada dos semanas en la Plaza Mayor y se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más reconocibles para quienes buscan productos ecológicos, artesanales y de proximidad.

La fecha prevista inicialmente para el pasado fin de semana tuvo que adelantarse debido a que la edición anterior coincidió con el festival Womad, lo que provocó que esta nueva jornada regresara finalmente este domingo al calendario habitual.

A lo largo de la mañana, el ambiente volvió a mezclar turismo, vecinos y compradores habituales que recorrieron los puestos instalados bajo el calor de finales de mayo.

Productos ecológicos y consumo local

Uno de los principales atractivos del biomercado continúa siendo precisamente la variedad de productos vinculados al territorio extremeño y a modelos de producción sostenible.

Aceites ecológicos, panes artesanales, frutos secos, mieles, dulces tradicionales o embutidos forman parte habitualmente de una oferta que apuesta por reducir intermediarios y favorecer el contacto directo entre productor y consumidor.

En esta edición, varios de los puestos ofrecían además degustaciones y explicaciones sobre los procesos de elaboración de sus productos, una de las características que más valoran quienes visitan regularmente el mercado.

Cómo nació el Biomercado de Cáceres

La idea del biomercado surgió hace más de una década impulsada por asociaciones vinculadas al consumo responsable, la agricultura ecológica y el comercio de proximidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres.

El objetivo inicial pasaba por crear un espacio estable donde pequeños productores extremeños pudieran vender directamente sus productos ecológicos y artesanales sin necesidad de intermediarios, fomentando además hábitos de consumo más sostenibles.

Fotogalería | Así se ha vivido el biomercado de Cáceres / Jorge Valiente

Con el paso del tiempo, el mercado fue consolidándose hasta convertirse en una cita fija dentro de la programación comercial y social del centro histórico cacereño.

La iniciativa se enmarca además dentro del crecimiento que han experimentado durante los últimos años los mercados ecológicos y de proximidad en distintas ciudades españolas, coincidiendo con un mayor interés ciudadano por la alimentación saludable, el producto local y la sostenibilidad.

La Plaza Mayor como escaparate agroalimentario

La ubicación del biomercado en plena Plaza Mayor ha contribuido también a reforzar su visibilidad tanto entre vecinos como entre visitantes y turistas que recorren habitualmente el casco histórico de Cáceres durante los fines de semana.

El mercado transforma durante unas horas uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un pequeño escaparate agroalimentario donde conviven tradición rural, producción ecológica y comercio local.

Además de las compras, muchos visitantes aprovechan la jornada para conversar directamente con productores y artesanos, algo que diferencia este tipo de mercados de otros modelos de distribución más convencionales.

Una cita consolidada en Cáceres

El biomercado continúa consolidándose como una de las propuestas más reconocibles de los domingos en el centro histórico cacereño. La combinación entre productos ecológicos, pequeños productores y ambiente tranquilo vuelve a atraer a visitantes que buscan una forma distinta de comprar y recorrer la ciudad.

La presencia de empresas llegadas desde distintos puntos de la provincia confirma además el peso que mantiene el sector agroalimentario artesanal dentro de Extremadura. Cada domingo en que se celebra, la Plaza Mayor se convierte durante unas horas en un escaparate de sabores, tradición rural y consumo de proximidad, reforzando el vínculo entre Cáceres y el territorio que la rodea.