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Un coche queda destrozado tras un aparatoso accidente junto al parque del Rodeo de Cáceres

El siniestro ocurrió en la noche de este sábado en la avenida Pablo Naranjo, junto a la Ciudad Deportiva, sin que se hayan registrado daños personales

Fotogalería | Aparatoso accidente junto al parque del Rodeo de Cáceres

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Laura Alcázar

Laura Alcázar

Cáceres

Un vehículo ha quedado prácticamente destrozado tras sufrir un aparatoso accidente en la noche de este sábado en Cáceres. El siniestro se produjo en la avenida Pablo Naranjo, junto al parque del Rodeo y la Ciudad Deportiva.

Pese al estado en el que quedó el turismo, un Peugeot de color azul, no ha habido que lamentar daños personales. El coche sufrió importantes desperfectos, especialmente en la parte delantera, y quedó atravesado en la vía tras el impacto.

Por el momento se desconocen las causas del accidente. Testigos que pasaban por la zona aseguran que la calzada quedó llena de piezas del vehículo e incluso la batería salió despedida como consecuencia del golpe.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales para atender el suceso y regular la zona tras el accidente.

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