El convento de Cáceres donde las monjas venden 'formas'

El Hospital de la Piedad fue construido a mediados del siglo XVII gracias a Gabriel Gutiérrez de Prado, quien en 1612 dejó sus bienes para la creación de este hospital dedicado exclusivamente a enfermos pobres. Poco después de su muerte se inicia la construcción del edificio bajo la dirección del maestro López Periáñez, siguiendo el tradicional diseño claustral, con dependencias abriendo a un gran patio central de dos alturas, y una gran escalera de granito. La portada del edificio es de estilo barroco clasicista.

En 1790, el rey Carlos IV, crea la Real Audiencia de Extremadura, aunque la idea partió de Carlos III. Se eligió entonces el edificio de este antiguo hospital para albergarla, iniciándose las obras de adaptación y remodelación, se decidió conservar el claustro central, la escalera principal y una pequeña escalera de caracol. La fachada es de estilo neoclásico, y de ella cabe destacar el escudo con las armas reales. El edificio acoge hoy al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Una recomendación para quien no sea de Cáceres: para contemplar el edificio hay que salir de la Plaza Mayor por la Plaza del Duque y tomar la calle Muñoz Chaves, en apenas tres minutos encontrará la Plaza de la Audiencia.

La de la Audiencia es una plaza flanqueada por la calle Condes de Santa Olalla, la de Peñas, la de San Benito y la de Muñoz Chaves. En esta plaza se guarda precisamente el secreto de una de las principales joyas barrocas de la ciudad. El Oratorio-Enfermería de San Pedro de Alcántara acoge en su interior al convento de la congregación Obra de Amor, situado en la Plaza de la Audiencia, justo frente al Palacio de Justicia. De hecho, si se mira hacia el tejado del convento desde esta plazoleta puede verse la cúpula de la capilla. Es uno de los 13 monumentos BIC (Bien de Interés Cultural) de la ciudad pero está aislado y vive solo junto a estas hermanas de clausura porque nadie puede verlo, ya que para acceder es necesario entrar en el convento.

Fotogalería | La plaza de la Audiencia de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El Oratorio fue fundado por los Franciscanos Descalzos en 1668 justo enfrente del antiguo hospital de la Piedad, que se levantó en el lugar que ahora ocupa el Palacio de Justicia. La Piedad, junto con el hospital de Sancti Spiritu (ahora el Capitol), eran los dos principales edificios dedicados a los cuidados, teniendo en cuenta que en el siglo XVII la sanidad se basaba principalmente en cuestiones caritativas. Después, en el siglo XIX, durante la desamortización de Mendizábal, la capilla se vendió hasta que pasó a formar parte de la congregación Obra de Amor.

Los horarios

Esta joya tiene vistas hacia la plaza de la Audiencia, donde hay palmeras, una arboleda magnífica y bancos para tomar asiento. El horario de visitas es de las mañanas de nueve y media a dos menos cuarto y, por la tarde de cinco a ocho y media. Respecto al horario de venta de formas es por las mañanas de nueve a tres y media y por las tarde de cinco a siete. La venta de formas en un convento es la comercialización de hostias u obleas de pan ácimo elaboradas por monjas de clausura. Estas hostias, hechas únicamente de harina de trigo y agua, son utilizadas por los sacerdotes para consagrar durante la celebración de la misa.

Las monjas las elaboran de forma tradicional siguiendo recetas centenarias. Esta actividad es una de las principales formas de financiación para el mantenimiento de los monasterios y la vida de las comunidades religiosas. Se pueden adquirir directamente en el torno o portería del convento, pero también se comercializan a través de instituciones y catálogos online que facilitan el envío a parroquias.

Además, el horario de misas es de lunes a jueves a las ocho de la mañana, viernes y sábados a las ocho y media de la mañana y los domingos a las diez y media. Todos los jueves, a las ocho de la tarde, hay adoración eucarística. La adoración eucarística es una práctica de la fe católica en la que los fieles oran, meditan y rinden culto a Jesucristo, creyendo que está real y verdaderamente presente en la Eucaristía (el Santísimo Sacramento), bajo la apariencia de pan y vino.

Elementos clave de la adoración

La Custodia y el Sagrario: La adoración puede realizarse cuando la hostia consagrada se coloca visiblemente sobre el altar dentro de un recipiente sagrado llamado custodia (o ostensorio), o bien de manera más íntima ante el sagrario (el lugar donde se reserva la Eucaristía).

El Propósito: Consiste en un tiempo de diálogo, silencio y contemplación para estar a solas con Dios. Los creyentes aprovechan este momento para agradecer, pedir perdón, presentar sus súplicas o simplemente descansar en la presencia de Jesús.

Formas comunes: Puede hacerse de forma breve (visitas espontáneas al templo), mediante una Hora Santa (una hora dedicada a la oración) o como adoración perpetua (turnos continuos organizados por una comunidad para adorar las 24 horas del día).