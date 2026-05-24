La edición 58 de la Ecofiesta de la Bicicleta llena Cáceres con 2.800 participantes sobre ruedas

Cáceres ha vuelto a llenarse este domingo de bicicletas, familias y ambiente festivo con la celebración de la 58ª Eco-Fiesta de la Bicicleta, una de las citas deportivas y populares más multitudinarias de la ciudad.

Desde la organización señalan que este año han repartido entre 2.500 y 2.800 dorsales, aunque reconocen que muchas personas también se suman al recorrido sin dorsal.

La Plaza Mayor ha vuelto a convertirse desde primera hora de la mañana en el gran punto de encuentro de cientos de familias, grupos de amigos y aficionados al ciclismo que participan en una actividad donde el objetivo principal sigue siendo disfrutar de una jornada de convivencia y deporte al aire libre.

Deporte, sostenibilidad y convivencia

La edición de este año cuenta nuevamente con la colaboración de distintas entidades, entre ellas El Periódico Extremadura como medio oficial del evento, además del Centro Comercial Ruta de la Plata y Cadena 100 Extremadura.

La Eco-Fiesta cuenta además este año con un embajador muy especial: el nadador extremeño Guillermo Gracia, referente nacional de la natación adaptada y campeón internacional con síndrome de Down.

¿Hás estado en la Eco-Fiesta de la Bicicleta de Cáceres este domingo? Búscate en las fotografías / Sofía Pérez Ramiro

"Mi lema es que mi capacidad es mayor que mi discapacidad", afirmaba durante el acto de presentación, donde también animó a toda la ciudadanía a disfrutar de la actividad. Una motivación que repitió este mismo domingo, señalando que lo más importante del deporte es hacerlo siempre "con una sonrisa y sin perder la humildad".

Por su parte, el concejal Emilio José Borrega puso el foco en el carácter sostenible y familiar del evento, destacando que actividades como esta ayudan además a reforzar el papel de Cáceres como futura Ciudad Europea del Deporte 2026.

Una fiesta sobre ruedas para todas las edades

La jornada arrancó entre música, bromas y animación de la mano del comunicador Antonio Jimeno, del programa 'Buenos días, Javi y Mar', encargado este año de dinamizar la salida.

Durante los momentos previos al inicio de la marcha, Jimeno recordó a los asistentes que "no se trata de una carrera" e insistió en la importancia de mantener la calma durante el recorrido, seguir a la patrulla policial que encabeza la marcha y evitar circular demasiado pegados para garantizar la seguridad de todos los participantes.

El ambiente festivo volvió a convertirse en una de las grandes señas de identidad de esta actividad, donde además de bicicletas también hubo personas que se animaron a participar sobre patines.

"Esta es una fiesta para todo el mundo al que le gusta pasar un buen rato haciendo deporte con la familia", destacaban desde la organización mientras la gran marea de participantes comenzaba a llenar el centro de la ciudad.

Una tradición que sigue viva tras 58 ediciones

La Fiesta de la Bicicleta forma parte desde hace décadas del calendario deportivo y social de Cáceres. La actividad nació impulsada por un pequeño club ciclista local y con el paso de los años terminó convirtiéndose en una auténtica tradición para varias generaciones de familias cacereñas.

La gerente del Centro Comercial Ruta de la Plata, Rocío Pérez, reconocía días atrás durante la presentación del evento que la actividad ha vivido distintas etapas a lo largo de su historia.

"Hemos tenido nuestros altibajos, pero ha habido años que hemos alcanzado los 5.000 participantes", explicaba. Aunque este domingo no se alcanzan esas cifras, la participación vuelve a confirmar el arraigo que mantiene la Eco-Fiesta entre los cacereños.

Recorrido accesible y ambiente familiar

La salida se ha realizado una vez más desde la Plaza Mayor a las diez de la mañana con un recorrido prácticamente idéntico al de anteriores ediciones.

La organización apuesta nuevamente por un trazado sencillo y accesible pensado para adultos, niños y familias. "Sabemos que es un recorrido accesible para casi todo el mundo", indicaron durante la presentación celebrada hace varios días.

En el itinerario se han establecido además dos puntos de reagrupamiento situados en La Cruz y en la rotonda de Renfe para facilitar que todos los participantes completen juntos el trayecto hasta el Parque Padre Pacífico.

El final del recorrido, entre las 11:30 y las 12:00 horas, da comienzo al momento en el que la actividad entra en su fase más festiva con sorteos, animación y entrega de regalos.

Sorteos, fotografía y videojuegos

Cada dorsal incorpora un número que posteriormente debe depositarse en una urna instalada en Padre Pacífico para participar en los sorteos organizados por las empresas colaboradoras.

"Los regalos habitualmente son cosas relacionadas con las bicicletas", señalaban desde la organización, aunque sin descartar también otras sorpresas especiales aportadas por patrocinadores.

La programación de este año incorpora además actividades complementarias vinculadas a la fotografía y al entorno digital.

Entre ellas destaca un Maratón Fotográfico que se desarrolla hasta el próximo jueves 28 de mayo. Los participantes pueden enviar hasta cinco imágenes tomadas durante la Eco-Fiesta a través de redes sociales y formularios digitales. La fotografía ganadora recibirá una tarjeta regalo de 150 euros para el Centro Comercial Ruta de la Plata.

La 58ª Fiesta de la Bicicleta de Cáceres busca reunir a cientos de familias en una jornada festiva / Carlos Gil

También continúa activo durante este domingo el videojuego móvil EcoBike, disponible dentro de Ruta Family, donde los usuarios deben superar obstáculos y sumar kilómetros virtuales para intentar liderar el ranking. El ganador conseguirá una bicicleta de montaña Mítical Trail 30.

Después de 58 ediciones, la Eco-Fiesta de la Bicicleta continúa demostrando que sigue siendo mucho más que una simple marcha ciclista. Durante unas horas, Cáceres vuelve a bajar el ritmo habitual para llenarse de bicicletas, familias y convivencia en una de las tradiciones populares más queridas de la ciudad.