El 'Efecto Cáceres': por qué la provincia extremeña lidera los rankings de escapadas y turismo de naturaleza

La provincia de Cáceres se ha consolidado como el destino revelación para los viajeros que buscan desconectar sin renunciar a la historia, la buena mesa y la naturaleza en estado puro. Su combinación de patrimonio medieval, paisajes de agua y una gastronomía de primer nivel la han catapultado a lo más alto de las listas de recomendaciones para el turismo de proximidad y las escapadas de fin de semana.

El ranking: los destinos cacereños que arrasan

Diferentes portales turísticos y comunidades de viajeros coinciden en señalar los puntos calientes de la provincia que nadie debería perderse. Citan la Ciudad Monumental de Cáceres: su casco antiguo (Patrimonio de la Humanidad) es considerado uno de los conjuntos urbanos medievales y renacentistas mejor conservados del mundo. También Trujillo y Plasencia: las dos joyas señoriales compiten en belleza arquitectónica, palacios y plazas mayores llenas de vida. Añaden Robledillo de Gata y San Martín de Trevejo: liderando los rankings de los pueblos más bonitos de España gracias a su arquitectura popular de piedra, adobe y madera, y el encanto de sus calles surcadas por canales de agua.

Las rutas: senderismo entre cascadas, aves y cerezos

Para los amantes de las botas de montaña y el aire libre, Cáceres ofrece un catálogo de senderos que parecen sacados de un decorado de fantasía: Ruta por la Garganta de los Infiernos (Valle del Jerte). El gran atractivo: El paraje de Los Pilones. Una sucesión de marmitas gigantes (piscinas naturales) excavadas en la roca por la erosión fluvial. Ideal para una caminata fotográfica rematada con un baño espectacular cuando aprieta el calor.

El Periódico Extremadura

La Ruta Roja del Parque Nacional de Monfragüe. Su gran atractivo: el Salto del Gitano y el Castillo de Monfragüe. Ideal para amantes de la ornitología. Es uno de los mejores puntos de Europa para el avistamiento de buitres negros, leonados y águilas imperiales.

Piragüismo en kayaks dobles en Extremadura. / Cedida

La Ruta del Chorro de la Meancera (Las Hurdes). El gran atractivo es que es una ruta corta y asequible (apenas 1 kilómetro desde El Gasco) que conduce a un impresionante salto de agua en mitad de una naturaleza abrupta y misteriosa.

Tres escapadas temáticas para el fin de semana

Si el turista está planeando una visita exprés, la provincia se adapta perfectamente a lo que se vaya buscando. Escapada Rural y Mágica (Sierra de Gata): un viaje para perderse entre olivares, descubrir la fala (el idioma autóctono de la zona) y visitar las ruinas del Castillo de Trevejo al atardecer. Escapada de Cine (Los Barruecos): muy cerca de la capital, este paisaje protegido de formaciones graníticas caprichosas y charcas no solo alberga colonias de cigüeñas, sino que fue el escenario de la mítica batalla de Juego de Tronos. Escapada Histórica y Monacal (La Vera): una ruta que combina la visita al Monasterio de Yuste (último refugio del emperador Carlos V) con un recorrido por pueblos de rica arquitectura como Cuacos de Yuste o Valverde de la Vera.

Y es que Cáceres ya no es el "secreto mejor guardado" de España, sino una realidad turística que demuestra que el interior tiene tanta o más fuerza que la costa. Si buscas combinar gastronomía (¡atención a sus quesos e ibéricos!) con cultura y paisajes verdes, este es tu destino.